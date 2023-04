Razer Blackshark V2 Pro 2023, i caschi definitivi per gli eSport e con il miglior microfono sul mercato?

Quasi tre anni fa, Razer ha riportato in vita una delle sue linee di cuffie per renderla il modello definitivo per gli eSport. Il Razer Blackshark V2, con un design che ricorda i caschi dei piloti, che subito dopo ha ottenuto una versione Pro o wireless, è stato altrettanto eccezionale.

Questa è la base di questo nuovo paradigma, Razer BlackShark V2 Pro dal 2023, Informazioni sui miglioramenti e sulle nuove funzionalità che sono state aggiunte ascoltando i migliori giocatori di eSport del Team Razer

In questo modo, offre una qualità del suono più chiara e forte, insieme a un isolamento acustico avanzato e un comfort migliorato che dura tutto il giorno.

Ma la grande novità, o l’aspetto che attirerà maggiormente l’attenzione è L’innovativo microfono rimovibile Razer HyperClear Super Widebandcon cui il suono sarà più chiaro e chiaro, grazie alla qualità di alta fedeltà e al livello professionale, che supererà la qualità di qualsiasi altra cuffia wireless sul mercato, anche il suono che può offrire un telefono cellulare.

Lo avrà anche lei Profili integrati per giochi FPSper consentire ai giocatori di sperimentare come si sentono i professionisti, in modo da poter ottenere il massimo feedback audio e ottenere un vantaggio competitivo.

Inoltre, è possibile personalizzare più profili utilizzando Razer Synapse e Salvali direttamente nelle tue cuffiesenza dover passare attraverso un computer per selezionarli.

I suoi vantaggi non finiscono qui: la sua batteria è lì Fino a 70 ore di autonomia con una carica completa, così come la ricarica rapida (che consentirà 6 ore di autonomia con 15 minuti di ricarica). Tutto questo con l’attuale standard di connettività, il connettore di ricarica di tipo C e il Bluetooth.

E non sarai trascurato La sua capacità di isolare il rumore e il comfort della schiuma a memoria di forma ultra morbida, che si aggiunge a un sistema di supporto migliorato, e una fascia in acciaio resistente con cursori rinforzati, che Il set ravvicinato è molto resistente e confortevole.

Funzionalità Razer Blackshark V2 Pro 2023 bloccate I famosi driver TriForce Titanium da 50 mm di nuova generazioneRazer HyperSpeed ​​​​Wireless 2,4 GHz e Razer SmartSwitch sul dispositivo, per passare facilmente da una connessione a 2,4 GHz a una connessione Bluetooth dall’auricolare stesso.

Come spesso accade con le cuffie Razer di qualità, questo non è un auricolare economico: Il suo costo è di 229,99 euroe dentro web ufficiale Puoi trovare maggiori dettagli.