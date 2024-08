Razer ha un controller portatile per giochi mobili o cloud ed è a metà prezzo su Amazon Gaming Week

Con un controller portatile come Razer Edge Puoi portare la tua esperienza di gioco a un livello superiore, poiché ti consentirà di goderti molti titoli mobili e servizi di cloud gaming in un modo più conveniente rispetto a uno smartphone. E ora le offerte Settimana dei giochi Amazon Potete approfittarne per averlo ad un prezzo senza precedenti di 229,99€.





Razer Edge – Impianto di gioco mobile Android con Kishi V2 Pro (Qualcomm Snapdragon G3X Gen 1, touch FHD+ AMOLED da 6,8 pollici a 144 Hz, tecnologia HyperSense Haptic) Nero *Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all’ultima recensione

Acquista il controller portatile Razer Edge ai migliori prezzi





Questo dispositivo Scanner Ha un prezzo consigliato di 499,99 euro, anche se ora lo puoi trovare su Amazon con un’offerta lampo al prezzo senza precedenti di 229,99 euro, regalandoci Risparmia circa 270 euro sul tuo acquisto. Senza dimenticare che la sua spedizione è gratuita per gli utenti Prime o per chi usufruisce della prova gratuita del servizio.

La Razer Edge è una console portatile che a prima vista potrebbe ricordare una Nintendo Switch o una Steam Deck, anche se la differenza principale tra loro è che sono progettate per i giochi. Indirizzi di telefono Android E Giochi sul cloud Su piattaforme come NVIDIA GeForce NOW o Xbox Game Pass.

D’altra parte, vale la pena notare ciò che ci offre Touchscreen AMOLED da 6,8 pollici Con la decisione FullHD+ E una frequenza di aggiornamento di 144 HzIn più viene fornito con un telecomando Razer Kishi V2 Pro Dispone di pulsanti microinterruttore integrati per godere di un controllo molto confortevole durante i nostri giochi.

Al suo interno è stato installato un mostro Processore Snapdragon G3x Gen 1 È accompagnato da 8 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione che possiamo espandere utilizzando schede microSD e una batteria da 5.000 mAh. Tutto questo funziona con il sistema operativo Android 12.

E se ciò non bastasse, contiene anche… Fotocamera frontale da 5 megapixel Con la possibilità di registrare in Full HD a 60 fotogrammi al secondo, due microfoni per mantenere una comunicazione chiara e due altoparlanti che supportano Suono surround spaziale THXUN Sistema di vibrazione tattile E varie connessioni: WiFi 6E, Bluetooth 5.2, uscita jack da 3,5 mm e porta USB-C.

Potresti anche essere interessato

Razer Barracuda *Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all’ultima recensione





Razer DeathAdder Essential – Mouse da gioco con sensore ottico, 6400 DPI (5 pulsanti programmabili, interruttori meccanici, impugnature laterali in gomma), Nero *Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all’ultima recensione

Alcuni collegamenti in questo articolo sono affiliati e potrebbero fornire vantaggi a Xataka. Se non disponibili, le offerte possono variare.

Foto | Scanner

A Chataka | I migliori controller e altre repliche di hardware retrò per i videogiocatori nostalgici: quali acquistare e modelli consigliati

A Chataka | I migliori giochi mobili gratuiti del 2024