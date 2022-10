Razgatlioglu presse a San Juan

Toprak Razgatlioglu Il fine settimana è iniziato Mondiale Superbike Argentina Nella parte superiore della timeline mostra la velocità già dall’inizio. Turk ha corso nella prima sessione sotto l’orario di inizio della scorsa stagione. Il suo record era migliore di Ria S battistache completa la “prima fila” di alcune prove libere che proseguiranno sabato con le FP3, lottando per il primo posto e la prima gara.

In mattinata il più veloce è stato Toprak Razgatlioglu, con il tempo di 1:37.511, tempo già più veloce della pole del 2021, da lui stabilita Lettura con il ducati Con 1: 37.617. È stato l’unico a tagliare questa volta, con Rhea, secondo, rimasto a 0,322. I nordirlandesi hanno aspettato fino alla fine della sessione per dare il meglio di sé. Dal canto suo, Alvaro Bautista è arrivato quarto nelle FP1, 0.642 dietro al turco e tre decimi dietro di lui. KawasakiIl suo più grande sfidante per il titolo. Terza nelle prime prove libere la Yamaha ha chiuso l’altra, una delle LuogoMezzo secondo dalla testa.

Il secondo round, iniziato con mezz’ora di ritardo a causa di una caduta Parigi Shaheen (MS Racing Yamaha WorldSSP) nelle FP2 da supersport Ciò ha causato una bandiera rossa. Il pilota svizzero ha subito una grave “altezza” all’età di 13 anni ed è stato curato dai funzionari di pista prima di essere portato in un centro medico per controllare le sue condizioni fisiche. In programma, Toprak non è riuscito a ridurre il suo tempo dalle FP1. Lo ha fatto Rhea, a dominare il pomeriggio, e Bautista, che è sceso a 1:37.986, ha rallentato di quattro decimi del miglior tempo di un tacchino al mattino, permettendogli di dominare il gruppo combinato davanti a nordirlandesi e spagnoli.

Risultati delle prove libere SBK in Argentina