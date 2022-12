RBD torna con un tour mondiale: tale è stato il suo impatto economico e commerciale | Intrattenimento | tendenze

Dopo diversi giorni pieni di speculazioni sulla presunta rdiscarica di RBD, La band è derivata dalla serie del 2004 “Rebelde”, si può dire che è un dato di fatto, la band è tornata!

Dalle reti di una delle protagoniste, Dulce María, viene annunciato che sono tornati insieme giro del mondo. Il 19 gennaio 2023 verranno annunciati dettagli come date e luoghi.

Sembra La Colombia sarà tra i paesi che la troupe visiterà E avrà addirittura due show: uno a Bogotà e uno a Medellin, come rivela la pagina specializzata Music Trends.

Ora, il suo ritorno ha entusiasmato i fan di RBD con la serie TV uscita nel 2004 e ha creato scalpore a livello internazionale.

Successivamente, vi parliamo dell’impatto commerciale della band:

Numeri del fenomeno RBD

Il fenomeno RBD è in aumento dall’uscita del loro album di debutto, intitolato Rebelde, che ha avuto 25.000 copie distribuite in Messico. Il disco ha ottenuto il riconoscimento del diamante per aver venduto oltre mezzo milione e oltre Certificato di diamanti e oro.

Inoltre, l’album si è piazzato al numero 95 della Billboard 200 per quell’anno, in cima alla classifica Billboard Latin Pop Albums e il numero due su Billboard Latin Albums, riporta Billboard.

Nel 2005 hanno iniziato il loro tour nazionale e che è stato uno dei prodotti più venduti in MessicoSecondo l’OCESA. Il primo concerto internazionale si è svolto in Colombia, a Medellín, davanti a 30.000 persone. Più tardi a Cali e poi a Bogotà.

Con il loro secondo album, Nuestro amor, hanno battuto i record di vendite e l’hanno fatto accadereÈ diventato triplo disco di platino in sole 7 ore. Ha venduto oltre 100.000 copie negli Stati Uniti e la band è stata nominata per il Latin Grammy Award 2006 come miglior duo pop o album vocale di gruppo.

Nel 2006 hanno lanciato il loro secondo tour internazionale che è iniziato negli Stati Uniti. Lì sono stati venduti 694.655 biglietti, secondo North American Shows Worth. In quell’anno occuparono 35° concerto più venduto al mondo nel 2006.

Infine, Billboard Box Score ha rivelato che il tour ha generato vendite per 13 milioni di dollari. Dei 51 spettacoli che hanno fatto in Nord America, i guadagni sono stati successivi 30.900 milioni di dollari per aiutare 637mila persone.

Nel 2007 hanno pubblicato un nuovo album, Start From Zero, che ha incassato 5.400.000 dollari in Nord America e venduto 293.742 biglietti in tutto il mondo. Il suo ultimo album è stato pubblicato nel 2009.

Successivamente, nel 2020, la band ha annunciato che terrà un concerto virtuale, a causa della pandemia di COVID-19. L’evento si è svolto il 26 dicembre ed è stato un successo finanziario nonostante due dei membri della band non fossero presenti: Poncho Herrera e Dulce María.

C’erano 320.000 persone collegate alla trasmissione in circa 20 paesi. Il L’incontro ha incassato $ 11.250.000Secondo la giornalista Martha Figuera del programma, con il permesso.

