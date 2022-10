Re Carlo, Camilla, il principe William e Kate, eroi di un’importante foto inedita

Elisabetta II è morta l’8 settembre Ha significato molti cambiamenti nella famiglia reale britannica. La più importante delle nuove posizioni ora occupate da alcuni dei suoi membri. Da quel momento in poi Carlos e Camila Diventa il re e la regina consorte William e Kate Middleton Hanno ricevuto il titolo di Principe di Galles. Ora sono i quattro che hanno Peso e responsabilità per continuare il percorso intrapreso dalla regina Elisabetta Durante i suoi settant’anni sul trono. I primi come massimi rappresentanti della corona e i secondi come eredi. Ciò significa che ora hanno nuovi ruoli e responsabilità e devono anche essere consapevoli di altre questioni istituzionali. Uno di loro, la sua foto.

Re Carlos e Camila e I principi William e Kate Ora sono in un momento di cambiamento che intaccano la sua immagine, l’immagine dell’istituzione, i suoi dipendenti, la sua routine… Gli affari infiniti vengono portati avanti a poco a poco. Tra questi ci sono nuove foto ufficiali nei loro nuovi post. Ora è stata pubblicata una nuova foto che mostra i loro ruoli e chi è il nucleo forte della famiglia reale britannica. È l’immagine più importante che I quattro appaiono insieme e sorridono ma portano il luttoPerché corrisponde ai giorni dopo la morte della regina d’Inghilterra In cui tutti i membri della famiglia indossavano il nero in diverse azioni.

Infatti, Le foto pubblicate dei re Carlos e Camilla e dei principi Guillermo e Kate corrispondono a un giorno molto importante. Si sono svolti a Buckingham Palace alla vigilia del funerale della regina Elisabetta II, prima che re Carlo presiedesse un ricevimento per i capi di stato di vari paesi.