“Re/Clamando” è uno spazio per il latino e l’arte latina

L’arte di Zamara Cuyon presenta spesso colori vivaci, linee vorticose e immagini delle sue radici guatemalteche.

“[Yo] Lavoro con l’acrilico, solitamente su tela. “È molto tradizionale in generale, per quanto riguarda questo mezzo”, ha detto Coyon. È una degli artisti presenti in una mostra a St. Paul intitolata “Latina and Latinx MN: Re/claiming Space in Times of Change”.

“Si tratta di un campione molto ampio di artisti latini provenienti da tutto lo stato del Minnesota”, ha detto Painter. La mostra è ora aperta alla Katherine G. Murphy Gallery nel campus della St. Catherine University a St. Paul.

“Latina e Latinx MN” mette in mostra il lavoro di 42 artisti, tutti di origine latinoamericana. Presenta la letteratura che colloca l’arte dei latini e dei latini nel contesto della storia dell’arte del Minnesota. Include anche descrizioni bilingue in inglese e spagnolo per ogni pezzo.

Coyolxauhqui, 2022, dell’artista guatemalteco-americana Zamara Coyon, sarà in mostra lunedì al Visual Arts Building della St. Catherine University a St. Paul. Ben Hovland | Notizie MPR

Gli stili e i temi artistici in mostra spaziano da storie familiari profondamente personali a temi più ampi come la vita nella diaspora.

Un’artista, Rio Pérez, esplora la frammentazione della vita separata dalla famiglia, esponendo un’opera contenente una poesia e una raccolta di foto ritagliate dai passaporti in diversi momenti della sua vita.

“La frammentazione rappresenta i nostri ricordi, le nostre parti e il nostro desiderio di casa”, ha detto Perez.

“Pasajero Perpetuo/Perpetual Passenger”, un dipinto del 2023 dell’artista venezuelano Rio Perez, sarà esposto lunedì al Visual Arts Building della St. Catherine University a St. Paul. L’opera contiene una raccolta di fotografie formato tessera dell’artista. Ben Hovland | Notizie MPR

Gli artisti provengono da luoghi, generazioni e origini diverse. Secondo Kwon, avere questa diversità di artisti ha sempre fatto parte del progetto; Oltre ad apparire nella mostra, Coyon è stato co-curatore della mostra con William Gustavo Franklin Torres. Tuttavia, il ruolo del curatore sembrava diverso per “Latina e Latinx MN” rispetto ad altre mostre.

“Abbiamo deciso che era davvero importante decolonizzare il modo in cui lo spettacolo era sviluppato e strutturato”, ha detto Coyon.

“Quindi abbiamo assunto otto artisti istituzionali, che ci hanno aiutato anche con la parte curatoriale di questa mostra”.

Il film Worlds Within Worlds del 2024 di Maria José Castillo Ortega sarà proiettato lunedì al Visual Arts Building della St. Catherine University a St. Paul. Ben Hovland | Notizie MPR

María José Castillo Ortega è stata una di questi artisti fondatori. Elle ha apprezzato l’opportunità di entrare in contatto con più artisti Latinx in Minnesota.

“Ogni volta che conversiamo, ci diamo energia a vicenda”, ha detto Castillo Ortega.

Cuyon ha sentito familiarità essendo in comunità con altri artisti del patrimonio latinoamericano.

“Possiamo parlare spagnolo insieme”, ha detto Kion con un sorriso.

“Se la mia mente è vuota per una parola inglese, posso prendere quella parola spagnola e aggiungerla e voi tutti sapete cosa intendo!”

“Muérdame”, 2023, dell’artista peruviano-americano Sam Mendes, sarà in mostra lunedì al Visual Arts Building della St. Catherine University a St. Paul. Ben Hovland | Notizie MPR

Oltre a creare comunità grazie alla mostra, la mostra “Latina and Latinx MN” ha un punto più importante da sottolineare, poiché le arti visive sono state storicamente dominate dagli uomini bianchi.

Questa mostra mira a onorare i contributi forniti da Latinx e artisti non binari alla scena artistica del Minnesota: passato, presente e futuro.

“È un riconoscimento che si è verificato un danno”, ha detto Coyon.

“E che torneremo e lo prenderemo, prenderemo lo spazio che ci appartiene e occuperemo quello spazio all’interno delle arti come artisti”.

Altro da "Latino e Latinx MN" 1 A 9 "Quattro sogni di donne migranti", 2021, dell'artista Natalia Rocafuerte. 2 A 9 "Attraversando l'altro lato" di Marina Castillo, 2022-2023.

Nicole Johnson, produttrice digitale associata di MPR News, ha contribuito alla traduzione di questo articolo.