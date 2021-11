Re Felipe.- Il Presidente dell’Italia farà una visita di Stato in Spagna la prossima settimana

Madrid, 10 novembre. (Stampa Europa) –

Il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Muttarella, effettuerà una visita di Stato in Spagna dal 16 al 17 novembre, che comprenderà due incontri con il re Filippo VI e il Capo dello Stato Pedro Sanchez.

Maderella, che è in viaggio con la figlia Laura, è stata accolta dai monarchi e ospiterà una cena in suo onore al palazzo reale, secondo il ministero degli Affari esteri, dell’UE e della cooperazione.

Oltre agli incontri con King e Sanchez, come di consueto, questo tipo di visita sarà accompagnato da una visita al Congresso Maderelle, al quale parteciperanno il Presidente della Camera, Merrill Pat, e il Presidente del Senato, Ander Gill. Imponegli le rispettive medaglie del Congresso e del Senato.

Allo stesso modo, il capo dello Stato italiano visiterà il consiglio comunale di Madrid, dove il sindaco Jose Luis Martinez-Almeida gli consegnerà la chiave d’oro della Villa de Madrid.

La visita ha riguardato invece le attività di carattere economico-aziendale sia di Madrid che di Malaga, dove la XIV edizione della Conferenza COTEC-Europe sull’Innovazione sarà presieduta dai Capi di Stato di Spagna, Italia. E il Portogallo, Marcelo Rebello de Sousa.

Durante la sua visita, riceverà la Collana Matterella dell’Ordine di Isabella La Codolica come testamento alla “lode” del re per il presidente, come registrato nella BOE questo martedì, come proposto dal ministro degli Esteri Jose Manuel Albarez. Approvazione del gabinetto.

Sua figlia Laura Matterella, Gran Croce dell’Ordine di Isabella la Catolica e il Ministro degli Esteri italiano Luigi de Mayo, Segretario Generale della Repubblica Yugo Champati e attuale Ambasciatore d’Italia a Madrid Ricardo Quariclia.