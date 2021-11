Real Madrid: Alaba, Hazard e Rodrygo, in lista contro l’Athletic

NSIl Real Madrid ha annunciato, martedì, la lista dei candidati per la partita di campionato di domani contro l’Athletic. Solo l’elenco delle vittime balla e Ceballos.

Sono entrati nella convocazione Pericolo e Rodrigo, Dopo aver superato la gastroenterite, David AlabaQuesto martedì non si è allenato con il resto del gruppo.

Pericolo Torna nella lista del Real Madrid dopo essere stato escluso in tutte le partite che la squadra bianca ha giocato dall’ultima sosta della squadra (Granada, Sharif e Siviglia), Mentre Rodrigo Si è perso per lo stesso motivo del belga (problemi di stomacoAppuntamento prima di Julen Lopetegui.

per questa parte, Alaba superare i problemi ginocchio Quello che ha sofferto nella partita contro Al-Sharif per una leggera distorsione non gli ha impedito di giocare l’ultima partita di Madrid in campionato. Il fatto che questa mattina si sia allenato da solo ha sollevato dubbi sulla sua presenza nel duello contro l’Athletic, ma l’austriaco è finalmente pronto a giocare.

La lista di Madrid è composta da:

portieri: Courtois, Lunin e Voidias.

difeseCarvajal, Milito, Alaba, Vallejo, Nacho, Marcelo e Mendy.

centrocampistiKroos, Modric, Casemiro, Valverde, El Vezquez, Isco, Camavinga.

attaccanti: Hazard, Benzema, Asensio, Jovic, Vini Junior, Rodrygo e Mariano.