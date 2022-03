Real Madrid: Bale risponde alle critiche

Gareth Baleprotagonista dopo il brillante duetto contro l’Austria che ha portato gallese Al Mondiale in Qatar ha voluto lanciare alcune critiche che aveva ricevuto nei giorni scorsi per la sua prestazione Real Madrid.

Attraverso i social network, il calciatore del club bianconero ha lanciato un messaggio forte.

“Il Daily Mail mette in luce questo pezzo di stampa diffamatorio, offensivo e speculativo di Marca. In un momento in cui Le persone si tolgono la vita A causa dell’insensibilità e della crudeltà dei media, voglio sapere chi sta ritenendo responsabili questi giornalisti e i media che consentono loro di scrivere tali articoli?

“Fortunatamente Hai sviluppato la pelle ruvida Durante il mio periodo sotto i riflettori pubblici, ma ciò non significa che articoli come questo non causino danni e disgusto personali e professionali a coloro che ricevono queste storie dannose”.

“Ho visto l’impatto che i media possono avere sulla salute mentale e fisica delle persone. I media predicono le straordinarie prestazioni degli atleti professionistiSaranno i primi a festeggiare con loro quando lo faranno, ma invece di compatirli quando sono rotti, incoraggeranno rabbia e delusione nei loro fan. Le pressioni quotidiane sugli atleti sono enormi ed è assolutamente chiaro come l’attenzione negativa dei media possa facilmente mandare un atleta già stressato, o chiunque sia sotto gli occhi del pubblico, oltre il limite”.

“Spero che quando i nostri figli raggiungeranno un’età in cui possono ricevere notizie, l’etica e gli standard del giornalismo saranno applicati in modo più rigoroso. Quindi voglio usare la mia piattaforma per incoraggiare il cambiamento nel modo in cui le persone parlano pubblicamente e criticare le persone, solo per la maggior parte, senza soddisfare le aspettative irrealistiche che vengono loro poste.Sappiamo tutti chi è il vero parassita! “