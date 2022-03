Real Madrid: Barnett torna all’attacco con Bale: “Se il Real Madrid lo avesse integrato nella squadra…”

Jonathan Barnettagente Gareth Baleè diventato negli ultimi anni La piaga del Real Madrid In sua difesa del giocatore gallese. C’è un sacco di polemiche che raccoglie Per colpa di situazione tesa Prima di quegli anni Bell recitava nel White Club.

Cosa mancava! Il doppio di Bale: una punizione brillante e un sinistro nell’incrocio dei pali

Ora torniamo all’attacco dopo Grande prestazione di Bale con Wells che è tornato da lui centro di controversia Da confrontare il suo impegno in Nazionale e quello per Ancelotti. “Se il Real Madrid fosse più integrato nella squadra, avrebbe un grande giocatore, ma vivremo con lui e andremo avanti. È uno dei migliori giocatori britannici di sempre e il miglior giocatore gallese della storia”.L’agente del giocatore ha espresso il suo rammarico in dichiarazioni a “The Telegraph”.

Ancelotti: “Bale vuole finire al Real Madrid come merita”

Suggerimento per il ritiro della fattura

Sul ritiro di Billla sua rappresentazioneInsiste sul fatto che la decisione non è stata presa e che tutto dipende dal fatto che il Galles si unirà finalmente alla Coppa del Mondo. “Gareth non sa nulla di quello che succede in estate, tutto dipende dal Galles. “Non abbiamo ancora parlato con nessuno e prenderemo una decisione a giugno”, ha detto Barnett.

Barnett è stato visto di nuovo in sincronia con L’eroica performance di Bill per Wells Alla ricerca di un posto per il Mondiale, decisivo nel vincere raddoppiando dopo pochi giorni Il giocatore è caduto da El Clasico per un problema alla schiena.

Criticando sempre il Madrid e i suoi sostenitori, Lo scorso novembre è stato particolarmente difficile nella sua difesa del giocatore. “È irrilevante, non mi interessa cosa pensano. Non mi interessa cosa pensano i tifosi del Real Madrid. Perché dovrei preoccuparmi? Penso che fossero disgustosi con Gareth Bale. Si sono comportati male”, ha detto. .

Le parole di Bale dopo la doppietta che il Real Madrid non crede: “Dovrebbero vergognarsi”.

Squillo della campana

Alla stessa altezza nella durezza delle sue parole era balla Dopo aver affermato con Wells: “Fortunatamente, ho sviluppato la pelle ruvida durante il mio periodo sotto i riflettorima ciò non significa che elementi come questo non lo facciano Causa dolore personale e risentimento E professionalmente per coloro che ricevono queste storie dannose.