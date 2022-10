Real Madrid: David Alaba, atleta austriaco nel 2022

IlL’Associazione dei giornalisti sportivi del suo paese (Sports Media Austria) ha assegnato al difensore del Madrid il titolo distinto per la terza volta nella sua carriera. In realtà ha guadagnato questo titolo nel 2013 e nel 2014 quando era membro di Bayern Monaco.

Il difensore austriaco è arrivato nei Bianchi nell’estate del 2021 e in una stagione normale ha ottenuto 1 Champions League1 Supercoppa Europea1 lega e 1 Supercoppa spagnola

In attesa di riprodurre un file Mondiali per club. L’austriaco sa già cosa significa vincere questa competizione con il club bavarese da quando ha vinto questa coppa due volte, nel 2014 e nel 2021.

La prima stagione in legaÈ stata una stagione di successo, come lo è stata nella sua prima stagione 46 Partita della Liga, ha segnato tre gol e quattro assist in totale 4.069 minuti giocati Chi ha aiutato la squadra bianca a vincere il suo trentacinquesimo titolo.

Il gol che i tifosi del Real Madrid ricordano la scorsa stagione è il leggendario gol segnato dal difensore nella Liga Camp Nou Per ottenere la vittoria fuori casa e mettere la classifica sulla strada giusta.

Nel Champions League La scorsa stagione il Lapa ha giocato quasi tutte le partite d’esordio, ad eccezione della semifinale di ritorno contro il Manchester City, dove Ancelotti gli ha dato la possibilità di tornare al brillante che ha portato i bianconeri alla diciassettesima finale di Coppa del Mondo. . Champions League.

La festa del Real Madrid negli spogliatoi: torna la sedia Alaba!

Un altro momento che tutti ricorderanno è il gesto che l’austriaco ha fatto per festeggiare il passaggio ai quarti di finale con i compagni con la ‘sedia’ di cui tanto hanno parlato e celebrato tante volte.