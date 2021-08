Real Madrid: il Paris Saint-Germain presenta a Messi un “messaggio” al Real Madrid di Mbappe

ilLa tabella di marcia che i tifosi e alcuni allenatori del Real Madrid avevano in mente per ingaggiare Mbappe quest’estate La resistenza del calciatore a non rinnovare e da Leo Messi firmato dal Paris Saint-Germain. I primi due passi sono stati fatti, ma non è stato fatto il passo decisivo, ovvero quello di mettere in vendita il crack tanto atteso. E le ore sono passate da allora Annunciando la firma di MessiIO, La sensazione al Real Madrid è che l’arrivo di Mbappe in questa stagione sia più che difficile.

Se il PSG ha mostrato qualcosa perché è nelle mani del Qatar, non è un club che vende. La squadra francese compra ciò che vuole e vende solo ciò che gli interessa, ignorando i desideri di tanti giocatori che hanno chiesto di partire e di chi ha chiuso i battenti. “prigione d’oro” ID Donato de CampliL’ex agente della nazionale francese. E in questa gabbia dorata c’è ora Mbabbe, che il Paris Saint-Germain non ha intenzione di vendere al momento.

Quando il PSG è andato a firmare Messi, hanno chiarito le loro intenzioni con Mbappe. “Non lo venderemo”ha detto Pochettino, trasmettendo il messaggio che Al-Khulaifi gli ha inviato. La squadra francese ha firmato Messi per essere uno dei migliori tridenti della storia. Nato in Champions League, la sua testa non passa per la promozione di un rivale diretto come il Real Madrid dopo aver ingaggiato Messi. A causa del suo scetticismo, l’argentino è stato annunciato rompendo la maglia di Neymar e dello stesso Kylian.

Gratis il prossimo anno?

Dopo che Messi ha firmato, L’idea del PSG è di continuare a premere Mbapp per rinnovare con loro. E se non lo fanno, pensano che te ne andrai gratis l’anno prossimo. Può sembrare folle, ma preferirebbero esaurire il contratto di Mbapp per inserire un importo vicino a 200 milioni di euro, a proposito, ed è un numero di cui il PSG avrà bisogno per bilanciare i propri conti. Il PSG ha annunciato un fatturato di 180 milioni quest’estate, ma al momento ha rilasciato solo un giocatore da sette. Come battere le regole del campionato francese? Questo è ciò che si chiede il pianeta del calcio.

A Madrid, in questo momento, stanno aspettando che il PSG dia qualche segnale di debolezza finanziaria e porti Mbappé sul mercato, anche se tutti i messaggi che sta mandando lo riguardano in questo momento. Killian è che non è stato toccato.