Real Madrid: il Real Madrid cerca la meta di Jovic e Mariano si rifiuta di partire

un Pochi possono continuare fino al 31 agosto (Mbappe) leader Real Madrid Continuare a lavorare definitivamente per formare personale Carlo Ancelotti Sarà a tua disposizione. con il giocatore Paris Saint-Germain Ci sono ancora molte incognite a Parigi Concentrati sulla linea offensiva. benzema Essere un attaccante di riferimento per un’altra stagione. Dopo i francesi, sono apparsi nella whitelist come veri uomini Mariano e Jovic. Uno e anche entrambi vengono esclusi in alcuni casi.

Mariano Daz si rifiuta di nuovo in modo clamoroso Per studiare qualsiasi suggerimento. Non ha intenzione di andarsene Real MadridQuesto è successo nelle ultime due estati. La storia si ripete e Le giovanili bianche seguono una stagione in più Come membro della prima squadra del Real Madrid. Non importa il panorama che lo attende e la realtà che gli sembra difficile da ottenere opportunità.

22 partite e 680 minuti la scorsa stagione, per le sette partite e 84 minuti per la stagione precedente. Numeri che non spaventano i domenicani che hanno visto come Ancelotti gli ha dato una chance nell’amichevole contro il Milan.

Di fronte a questo scenario, i leader Real Madrid Alla ricerca di una destinazione Luka Jovic. serbo Vuole dimostrare di avere un posto nella rosa di AncelottiMa non rifiuta una possibile operazione in cerca di minuti e fiducia. Se appare qualcosa che ti tenta nello sport, non causerà grossi problemi, come è successo lo scorso inverno con Eintracht di Francoforte, Il club di origine dell’attaccante.

Nel Real Madrid Sperano e confidano che questa proposta arrivi, sotto forma di trasferimento ovviamente e che il serbo trovi posto in qualche club europeo. Il Milan è stata una delle squadre che ha mostrato interesse per l’attaccante, ma la firma JerrodQualsiasi opzione rovinata.

La decisione di trovare un posto jovich Hazem e lavorando su di esso nella gestione dello sport bianco, in estate in esso Le operazioni sono ridotte al minimoSoprattutto per quanto riguarda i trasferimenti.