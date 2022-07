Real Madrid: il Real Madrid, diretto a Los Angeles

E illui è Real Madrid Già in viaggio verso Angeli Dopo aver svolto una formazione finale in Valdebebas. insieme a Florentino Perez Oltre alla campagna, si sono trasferiti 27 giocatori per unirsi a Benzema in una città California. Una perdita inaspettata, quella del Borja Mayoral, avvenuta a causa di un problema burocratico con la sua vaccinazione, ma che si sposterà nei prossimi giorni al stato unito Per eseguire la pre-stagione con la squadra.

Rodrygo, Vinicius, Camavinga, Militao e Casemiro, sull’aereo che li porta a Los Angeles

Il Madrid gioca tre partite negli Stati Uniti. Il primo sarà contrario Barcellona Nel Stadio Allegiant di Las VegasDomenica 24 luglio alle 05:00 ora spagnola (sabato 23 luglio, 20:00 ora locale). Mercoledì 27 04:30 ora spagnola (martedì 26, 19:30 ora locale) gioca contro Club America all’Oracle Park di San Francisco. E domenica 31 luglio alle 04:00 ora spagnola (sabato 30, 19:00 ora locale), il torneo si chiude contro la Juventus al Rose Bowl di Los Angeles.

L’elenco è composto dai seguenti giocatori:

portieri: Courtois, Lunin, Luis Lopez e Lucas Caesaris.

difeseCarvajal, Militao, Alaba, Vallejo, Nacho, Ridiger, Mendy, Odriozola e Vinicius Topas.

centrocampistiKroos, Modric, Casemiro, Valverde, Lucas Vazquez, Xwamini, Ceballos e Camavinga.

attaccanti: Hazard, Benzema, Asensio, Vinicius, Rodrygo, Mariano e Latazza.