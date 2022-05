Real Madrid: la conferenza stampa di Carlo Ancelotti prima del Levante, in diretta

Elui è Real Madrid È il campione del campionato, ma deve usare il resto della competizione per raggiungere la finale Campioni (28 maggio) al suo meglio. A proposito di questa situazione e visita ho sollevato Domani (21:30, Movistar LaLiga) Oggi chiacchierata con Carlo Ancelotti.

Ancelotti in conferenza stampa

In cosa investono le sessioni di Valdebebas, pensando alla finale

Il tempo che abbiamo in questi giorni dopo il derby è solo per la partita di domani. È importante dare minuti a chi non ha giocato contro l’Atlético e poi domenica avremo un’altra partita. Non ci stiamo preparando per la finale. Stiamo anche riportando giocatori che non sono pronti e che pensiamo saranno contro il Betis.

Cambio squadra Vinicus



È molto bravo sulla fascia sinistra, ha fatto molto bene. Quello che può migliorare non è il cambio delle ali, ma nei movimenti senza palla, e non solo nell’uno contro uno.

Pianificazione per la prossima stagione



Capisco che non hai molti argomenti, ma parlare del mercato e del futuro non mi sembra giusto. Non voglio parlare di mercato, ma della partita di domani, dove tornano Courtois, Vinicius e Benzema… Dobbiamo prepararci per la partita di domani. Non è oggi per parlare dei nuovi, presumibilmente nuovi, acquisti con il Real Madrid.

Trasferimenti



Abbiamo tempo per parlarne dopo la fine. Non voglio commentare oggi. Non è il momento.

Haaland alla città



Ugh, non mi piace parlare di questo. È un grande giocatore, il City è un grande club… Io resto con la mia squadra, il che mi ha portato a godermi di nuovo la finale di Champions League.

rotazione



Domani è una partita che dobbiamo giocare bene. L’obiettivo è lo stesso, mantenere un buon ritmo, giocare bene e vincere.

11:15 ritorno al gruppo



Courtois, assente ieri per gastroenterite, è guarito. Marcelo, dapprima solo, si unì a Rondo. Tutte le informazioni sono qui.

11:00. Allenamento prima del Levante



Il Real Madrid si sta già allenando a Valdebebas. È l’ultima seduta prima della partita e tutti gli occhi sono puntati sugli infortunati e sui dubbiosi.