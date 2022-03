Real Madrid | L’inevitabile destino di Luka Jovic

Questa è la piccola quantità di minuti che ho accumulato finora Luca Jovic nella stagione in corso. Sebbene abbia partecipato a un totale di 17 incontri, i serbi hanno iniziato a malapena in due di essi. Nel resto, si è dovuto accontentare di accumulare un po’ di tempo nella fase finale.

Anche l’infortunio di Karim Benzema non gli ha aperto le porte nei primi undici. Di fronte all’FC Barcelona, ​​infatti, Carlo Ancelotti ha scelto di mettere Luka Modric falso 9. Nonostante il metodo sia completamente fallito, l’allenatore non si è rivolto nemmeno al balcanico nel primo tempo e ha preferito portare l’altro attaccante. In panchina c’era il domenicano Mariano Diaz.

Ho esaurito la pazienza

Come previsto, Jovic ha detto basta. Secondo il giornale MarcaL’attaccante che non ha esitato a dare a mi piace Ad una pubblicazione critica con CarlitoHai già deciso che alla fine del corso farai di nuovo le valigie. Il club bianconero infatti crede anche che la cosa migliore per tutti sia l’addio del giocatore, quindi in estate le due squadre si siederanno per trovare una soluzione.

Nonostante diversi club della statura di Arsenal, Everton, Milan e Borussia Dortmund abbiano mostrato interesse per la sua posizione, è difficile credere che qualcuno di loro metterebbe sul tavolo la somma necessaria per realizzare il suo trasferimento. Per questo motivo, a Chamartín non escludono l’idea di ottenere un nuovo prestito che includa una sorta di opzione di acquisto. Oggetto da seguire.