Real Madrid: Madrid è una macchina vincente

NSNS Real Madrid lui è macchina vincente. Ciò è stato confermato dopo aver firmato una nuova vittoria sull’Athletic, Settimo di fila tra campionato e campioni. Gli orsi del gruppo bianco 33 giorni inarrestabiliDi vittoria in vittoria. Il 30 ottobre, quando sconfisse Elche in casa, iniziò a… serie di vittorie Che dopo un mese è ancora valido. Elche, Shakhtar, Rayo Vallecano, Granada, Sheriff, Siviglia e Athletic È un gruppo di successi che gli uomini seguono Ancelotti.

un buona dinamica Che in realtà è iniziato 11 giorni fa, precisamente il 19 ottobre. Perché da quel giorno Il Madrid non è sconfitto (La sua ultima sconfitta è stata il 3 ottobre contro l’Espanyol) Ha smesso di vincere solo una volta, per firmare Pareggio negativo con l’Osasuna in un Santiago Bernabeu. vincere per Shakhtar e Barcellona A casa, i tavoli di cui sopra Osasuna e subito dopo Sette vittorie consecutive. In totale, circa 44 giorni con credito Nove vittorie e un pareggio Ciò gli ha permesso di guidare la lega con autorità e guidare il suo gruppo di campioni.

Madrid Ancelotti Ha già cantato tutte e 20 le partite in questa stagione tra tutte le competizioni e il bilancio è sorprendente: 15 vittorie, tre pareggi e solo due sconfitte. Una dinamica positiva che mette la ciliegina sulla torta Sette vittorie consecutive Quelle corde adesso.

Solo due buche in otto mesi

linea corrente da Sette vittorie Rispettivamente, è stato particolarmente grande, ma il Real Madrid è in ascesa da diversi mesi. Incredibile dinamica vincente. Da febbraio (dopo la grande crisi di gennaio) hanno sofferto solo i bianchi un telone nei tuoi risultati Ad aprile e all’inizio di maggio Ho vinto due partite su otto Tra campionato e Champions League, con cinque pareggi e una sconfitta. In questa stagione, alla fine di settembre e all’inizio di ottobre c’è stato Tre partite senza vittorie, con due sconfitte e un pareggio.

70% di vittorie nelle ultime 43 partite

Rimuovendo questi due momenti di deflazione, si può dire che il Real Madrid a volte gioca il ruolo da protagonista Gli ultimi otto mesi di gara sono più che fantastici. Da febbraio i bianchi gareggiano 44 partite Tra campionato e campioni, con 31 vittorie, 10 pareggi e solo 3 sconfitte (Chelsea, Sheriff, Espanol), cosa significa? Ha vinto il 70% delle partite.

Se ci concentriamo solo sul campionato, il Real Madrid litigare 33 giorni Da febbraio con 24 vittorie, 8 pareggi e 1 sconfitta (Spagnolo). Inserisci 80 punti su 99 possibili, 81 percento. Aggiungendo che in questa stagione ha ottenuto 11 vittorie in campionato, tre pareggi e una sconfitta 36 punti su 45 possibili: 80%.