Real Madrid: Nacho si avvicina alla squadra di One Club Men: il suo rinnovo fino al 2024 è alle porte

sìCi sono diversi mesi di rinnovi contrattuali e revisioni nel prossimo futuro Real Madrid E ci sarà un felice accordo per uno di loro, con margini eccezionali. Nacho Fernandez, 32 anni, estenderà la sua relazione con i Bianchi fino al 2024. Nonostante ciò, la data dell’annuncio ufficiale e simili non è stata ancora determinata.

Il I colloqui si sono sviluppati in buoni rapporti E velocemente, come al solito, tra le due parti, che vanno di pari passo. Questo era già il caso nel 2021, quando è stata raggiunta un’intesa L’azienda fino al 2023, Questa volta la procedura è stata simile.

nacho ha Tornando indietro per la millesima volta dagli interessi dei diversi corteggiatori Chi è venuto a chiedere del suo stato e delle sue intenzioni. E il difensore è sempre stato chiaro che non giocherà in Spagna, quindi da allora ha affrontato solo la squadra del suo cuore Italia Non ha smesso di sedurlo dalla zona più alta una serie Con proposte anche economicamente interessanti. Ma nella continuità di Alcalán al Real Madrid, né i fattori sportivi né i soldi non sono mai stati influenzati.

Negli uffici il tuo valore apprezza Prestazioni, questa diversità è stata molto sfruttata dai vari allenatori che lo hanno diretto, la sua professionalità e il modo in cui rappresenta l’entità all’interno e all’esterno del dominio. Per tutto quanto sopra non c’erano dubbi e si voleva premiarlo con i fatti, con un’offerta che, dopo aver superato diverse procedure, avrebbe portato a una dichiarazione.

Con la fiducia di Zidane e Ancelotti

La salute di Nacho è evidente nelle sue statistiche delle ultime due gravidanze. Nell’ultima disputa 2763 minuti essendo il nono giocatore Il più utilizzato da Zidane e il contributo di gol e assist. Il suo ruolo è stato particolarmente notevole nell’ultima parte del ciclo, quando l’assenza di Sergio Ramos e, il più delle volte, di Varane lo ha costretto Alia Militao per andare avanti.

nella pila corrente 2279 minuti, diventando così il tredicesimo calciatore In partecipazione per Ancelotti. Aggiungendo tre gol, l’ultimo dei quali è molto cruciale per Bisgoon per firmare 2-2. Se riesce a collegarne un altro ai suoi migliori voti, Tutti e quattro dal 2017 al 18. Questo stato della figura la mette anche in orbita Coppa del Mondo 2022.

Sulla strada per One Club Men

Sulla strada per compiere 21 anni (sarà a luglio), più della metà dei suoi anni, al Real Madrid, Nacho flirta con un’impresa secolare nel calcio di oggi: ottenere conto per Un club maschile. Entrato in cava nel 2001 con Eleven A, Ha ancora una corda.

Durante questo periodo In cui ha portato perfettamente le fluttuazioni delle opportunità, ha riempito il suo CV Premi, 19 in totale. Ad oggi, Nacho ha vinto quattro Champions League, quattro Mondiali per club, tre Supercoppe europee, tre campionati, una Coppa del Re e quattro Supercoppe spagnole. 14 maggio, 28 maggio, sii la torta degustazione della stagione che è indimenticabile. un’altra volta.