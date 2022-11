Real Madrid: Roberto Carlos ha fermato Arturo Vidal: “Gli ho detto: non preoccuparti, sei molto nervoso con il Real Madrid…”

E illui è fenicottero continua a scaldare Mondiali per club E preparando i propri tifosi a un possibile confronto in finale contro il Real Madrid. Questa volta lo era Arturo Vidal Il responsabile del ricordo della squadra bianconera, sulla scia di Felipe Los e dello spogliatoio del club di Rio de Janeiro dopo aver vinto la Coppa Libertadores.

Durante le celebrazioni del torneo a Rio de Janeiro, Vidal ha sequestrato il microfono che i giocatori di Flamengo hanno usato durante la cerimonia per rivolgersi ai propri fan. Improvvisamente, il centrocampista cileno si è rivolto al club bianconero con un messaggio chiaro, indicando la possibilità di un confronto nel Mondiale per Club: Madrid, ti spezzeremo il corpo.. Il messaggio che ha fatto impazzire alcuni dei suoi compagni di squadra e dei tifosi di Rio alla festa.

“Quante volte il mio amico Vidal ha accennato qualche parola contro il Real Madrid, ha assistito alla partita, non ha toccato il pallone. Innanzitutto bisogna pensare alla semifinale, quindi bisogna smettere di cantare il Real Madrid , Vidal aspettava il Real Madrid da molto tempo. Gliel’ho detto. Calmati, sei molto nervoso con il Real Madrid, calmati”. Roberto Carlos in Benja Channel.

Ha aggiunto: “Sto già ascoltando alcune conversazioni e alcune canzoni … Innanzitutto, il Real Madrid deve superare l’avversario, così come il Flamengo. Stavo pensando al River Plate (nel 2018) e hanno perso davanti ad Al Ain .” Ex giocatore del Real Madrid.

“Ieri ho parlato con persone della FIFA, non sappiamo ancora dove si svolgeranno i Mondiali. È complicato. Questo torneo, per la FIFA, non è un vantaggio. E una delle conversazioni che abbiamo avuto è che potrebbe finire a in qualsiasi momento.”