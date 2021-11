Real Madrid: Rodrygo e Mariano sono pronti per affrontare il Granada; Valverde è ancora in dubbio

Ancelotti continua a recuperare le forze Di fronte Tre settimane terrificanti Quel Madrid è davanti a loro, che devono affrontare Sette “finali” per campionato e campioni: Granada, Sherif, Siviglia, Athletic, Real Sociedad, Inter e Atletico Tra 22 giorni.

Il tecnico ha bisogno di tutti i potenziali giocatori a sua disposizione per affrontarsi calendario difficile che si presenta alla squadra bianconera e in questo senso è presente buone notizie. Da una parte, Ancelotti sì Ha sotto di sé quasi tutti i giocatori della nazionale tranne Vinicius e Militao, che sarà incorporato domani. benzemae Alaba e CamavingaNella sessione odierna hanno lavorato con il gruppo come di consueto.

Tre vittime di Granada

D’altra parte, nel capitolo interessato sembra che Ancelotti Sarai in grado di recuperare dal ritorno della concorrenza a Rodrygo e Mariano. Entrambi gli attaccanti hanno completato l’allenamento odierno a Valdebebas e tutto fa pensare Potrebbero essere convocati per la partita di domenica contro il Granada.

Nel caso di Valverde, il giocatore uruguaiano è ancora in dubbio. Continua a lavorare in giardino individualmente e il suo ritorno in linea di principio dovrà aspettare ancora un po’. balla e Ceballossono smaltiti E continuare con i loro rimborsi.