Real Madrid: un mercato tranquillo è chiuso nel Real Madrid

L’inverno di solito non è un mercato a cui il Real Madrid partecipa frequentemente. So che i manager stanno ricevendo chiamate da molte squadre che cercano quel giocatore che possa aiutarli a raggiungere gli obiettivi. come quello, La chiusura di questo mercato invernale sarà molto tranquilla negli uffici di Valdebebas. Le porte, l’ingresso e l’uscita sono chiusi e non ci saranno movimenti dell’ultimo minuto.

Gli obiettivi dell’entità madridista si riferiscono estate Soprattutto per valorizzare la linea Comando. Almeno le grandi mosse. La base della squadra sarà la stessa la prossima stagione, ma sono previsti tocchi specifici, A cominciare da Kylian Mbappé, il giocatore il cui futuro è ancora chiaro è al Real Madrid.

In questa occasione, come riportato da MARCA, i giocatori dell’attuale squadra non hanno voluto fare nessuna mossa. Luca Jovic Era il più attraente per molte squadre, ma i dubbi sull’infortunio di Benzema hanno portato a questoAlla dirigenza del Real Madrid è stato chiesto di negare qualsiasi opzione. Il resto dei giocatori non ha mostrato interesse per il movimento e in alcuni casi non ha nemmeno voluto ascoltare le telefonate ricevute sfoggiando i minuti che non avevano con Carlo Ancelotti.

La realtà del mercato del Real Madrid indica giocatori il cui contratto scadrà il 30 giugno. Isco, Bale e Marcelo stanno affrontando i loro ultimi mesi da giocatori del Real Madrid E il suo distacco, così come alcuni giocatori che hanno poche occasioni, sarà sfruttato dalla dirigenza bianconera per rafforzare la rosa.

Decisioni perspicaci e ponderate

Come è successo la scorsa estate, I dirigenti del Real Madrid sono chiari sul fatto che non faranno cose pazze e che le possibili mosse che faranno saranno conformi alle regole non scritte, Ma non dovrebbero mettere a repentaglio il futuro economico del White Club. Stanno lavorando su opzioni diverse, ma guardano sempre a quello che hanno negli spogliatoi, alle esigenze e alla realtà economica, che non metteranno a rischio in nessun caso.

Ancelotti: “Hazard progetta la nuova stagione”

Quello che sembra ovvio è quello Verrà svincolato un grosso blocco salariale e da lì la mobilità sarà maggiore, Anche se gran parte di ciò che potrebbe accadere sarà di nuovo segnato dalla posizione di giocatori attualmente non disponibili, come ad esempio Eden Hazard, KHai cinque mesi per cambiare la situazione. in Belgio Gli mancano tre anni di contratto, come Jovic.