Real Sociedad: il Real non ha vita facile nel recuperare otto infortunati

Ilun La Real Sociedad affronta un break in campionato nella speranza di una ripresa Ai tanti giocatori che aveva ferito le ultime settimane, però Sembra difficile in molti casi. Asier Ellaramendi, Diego Rico, David Silva e Alex Sorloth saranno il più vicino possibile alla cessione di Emmanuel Alguassel la prossima settimana, mentre John Gordy, Nacho Monreal, John Pacheco e, soprattutto, Carlos Fernandez, avranno più tempo.

Questo giovedì Silva raggiungerà la settima settimana di recupero della frattura Che era sulla pianta della gamba destra, e che il quattordicesimo giorno avrebbe avuto quasi un mese al momento della guarigione da questo tipo di infortunio, sebbene Emanuele il Giasello avesse già avvertito in più di un’occasione che con il canarino non affronteresti alcun pericolo.

Un caso simile è il caso di Asier ellaramenda, colui il quale Entrava e usciva dall’allenamento Il gruppo c’è dall’estate, a seconda che abbia o meno un problema muscolare. Non dovrebbe volerci molto per uscirne.

Inoltre, non sembra che incontrerà molto con lui Diego Rico, a partire dal Basso per circa 2 mesi, a causa di un problema all’adduttore destro, che sembra aver riportato una ferita durante la guarigione.

Sorloth ha solo 10 giorni liberi

Sorloth Ha anche subito un infortunio muscolare, nel caso del norvegese il 24 settembre, così come con Solo 10 giorni dopo Hai ancora bisogno del maggior numero possibile, almeno.

Quanto a coloro che continueranno ad andarsene, goridi Non dovrebbe tornare per molto tempo dopo Già un mese e mezzo Dal campo a causa di un infortunio muscolare di secondo grado. Montreal ha subito un intervento chirurgico ginocchio destro 15 settembre e Pacheco ha subito un infortunio al ginocchio poco dopo Non è stato facile.

Carlos Fernandez è la persona che dovrebbe avere più pazienza Si sta riprendendo da una frattura del legamento crociato del ginocchio destro il 31 luglio. Sefilian è stato operato il 10 agosto, quindi gli restano almeno cinque mesi per pensare al ritorno in campo.