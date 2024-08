Realizzano i diorami di Stardew Valley più sorprendenti

Stardew Valley è stato il più grande gioco agricolo del settore

Fattoria Stardew Valley

Stardew Valley è un videogioco agricolo che sono riuscito a domare Un gran numero di giocatori in tutto il mondoil che ha portato molte persone a godersi un videogioco continuo Espansione con nuovi contenuti Di cui puoi stare certo, poiché lo stesso Eric Baron, creatore e sviluppatore del gioco, ha confermato che non addebiterà mai i DLC di Stardew Valley.

Ovviamente, questo ha fatto sì che molti ricevessero il videogioco con occhi migliori, quindi non sorprende che ciò sia accaduto anche quasi un decennio dopo la sua uscita. È ancora giocato da milioni di persone in tutto il mondoche è in grado di trovare tutti i tipi di dettagli poco conosciuti che affascinano molti perché è sorprendente che ci siano ancora aspetti del gioco che non sono diventati informativi. Tuttavia, dall’altra parte della medaglia c’è chi Stanno portando Stardew Valley oltre le console e i PC.

Stardew Valley ha milioni di giocatori in tutto il mondo

In questo modo abbiamo potuto notare che il responsabile del caricamento era un utente Reddit noto come Whole-Tangelo-1707 Diorami fatti a mano Nel modo più letterale possibile presentando una serie di Dettagli presi direttamente da Stardew ValleyIl che indica il grande affetto che questo utente nutre per il gioco di Eric Baron.

Allo stesso modo, come accennato nel titolo del post caricato sul social network, è la prima volta che utilizza questo materiale, motivo per cui è possibile che il diorama Per niente lucidoMa con questa premessa appare chiaro che continueremo a vedere più contenuti di questo tipo in futuro se saranno ben accolti.

Del resto, se sei interessato ad unirti all’enorme community che compone Stardew Valley, tieni presente che questo videogioco è Disponibile su PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5, iOS e AndroidSiamo quindi di fronte a uno dei giochi con il maggior numero di versioni in circolazione.

