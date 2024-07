Realizzano piccoli droni ispirati alla capacità di homing degli insetti

I ricercatori olandesi hanno adattato i metodi esistenti per creare una strategia per piccoli droni

Le formiche e altri insetti possono percorrere lunghe distanze e trovare sempre la strada di casa. Ispirandosi alla loro biologia, un gruppo di ricercatori ha creato piccoli droni autonomi in grado di percorrere percorsi interni lunghi fino a 100 metri. Ricercatori dentro Università Tecnica di Delft (Paesi Bassi) Presentano il loro nuovo metodo in un articolo pubblicato da Science Robotics. Lo studio spiega come i ricercatori si sono basati sulle scoperte biologiche su come le formiche riconoscono visivamente l’ambiente circostante e lo combinano con il calcolo dei passi per tornare a casa sani e salvi.



Le infestazioni di Moko nelle piantagioni di banane vengono monitorate e misurate utilizzando droni Per saperne di più

Il team guidato da Tom van Dijk ha modificato i metodi esistenti per creare una strategia ispirata alla biologia che combina l’odometria – che misura la distanza percorsa in una determinata direzione – e la localizzazione visiva, che guida l’orientamento in relazione a Punti di riferimento visivi Dall’ambiente.

I ricercatori hanno implementato il loro metodo su un drone Crazyflie Brushless da 56 grammi dotato di fotocamera panoramica, microcontrollore e 192 KB di memoria, e lo hanno testato su Scenari diversi interno.

Il robot ha prima volato verso una destinazione, scattando istantanee dell’ambiente circostante a intervalli regolari lungo il percorso. Al ritorno, utilizzava la traduzione visiva per ritornare lungo lo stesso percorso, confrontando periodicamente l’ambiente circostante con istantanee di punti di passaggio per correggere la rotta in caso di svolta. La strategia consente a questi robot di tornare a casa dopo lunghi viaggi e richiede pochissime risorse. Aritmetica e memoriadove gli scatti sono stati compressi il più possibile e distanziati il ​​più possibile senza perdere risoluzione.

Viaggiare attraverso aree ristrette

L’idea principale alla base di questo metodo è che le inquadrature possono essere distanziate ulteriormente se il robot si muove tra le inquadrature in base alla misurazione della distanza, ha affermato Guido De Croon, uno dei firmatari del documento.



Droni, sensori e satelliti, una nuova era per la lotta agli incendi READ Antonio Banderas lancia Sohrlin, uno spazio di formazione sulle arti dello spettacolo a Malaga Per saperne di più

Piccoli robot, che pesano da decine a poche centinaia di grammi, e con Capacità di muoversi autonomamente Hanno potenzialità per applicazioni interessanti, perché grazie alla loro leggerezza sono molto sicuri, anche se colpiscono accidentalmente qualcuno.

(Vi invitiamo a leggere anche: Si sono sentite esplosioni in Iraq dopo il volo di droni e missili iraniani)

Grazie alle loro dimensioni ridotte, possono spostarsi in aree ristrette e, se fabbricati a basso costo, possono essere utilizzati in grandi quantità per coprire rapidamente una vasta area, ad esempio nelle serre destinate alla coltivazione di piante. Rilevazione precoce Da parassiti o malattie.

Per orientarsi nel loro ambiente, i robot si affidano a risorse esterne, come il GPS, o ad algoritmi computazionalmente complessi. Ma queste opzioni possono essere costose e inaffidabili. Inoltre, gli algoritmi basati su mappe possono essere computazionalmente complessi e ad alta intensità di memoria, il che rappresenta una sfida Navigazione indipendente Piccoli robot con risorse limitate.

Vuoi accedere a tutti i contenuti di alta qualità senza limiti? Iscriviti qui!