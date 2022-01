inizio » smartphone Realme GT Neo 2 Dragon Ball Z, un’edizione limitata degna di Son Goku

Realme ha appena presentato ufficialmente i nuovi smartphone di inizio 2022, avvenuto lo scorso 4 gennaio con il lancio del GT2 Pro, tuttavia c’era un altro fatto degno di nota durante questo evento pubblico; È stata introdotta un’edizione speciale di Realme GT Neo 2 con un tema dedicato a Dragon Ball Z. Questa promozione è ispirata al lavoro quadriennale di Akira Toriyama ed è un classico di culto. Tieni presente che è nostro dovere avvisare i fan di questo Realme GT Neo 2 Dragon Ball Z Si tratta di un’edizione limitata, quindi chiunque fosse interessato dovrebbe recarsi subito nello store online ufficiale di Realme.

D’altra parte, poiché non esiste un lancio ufficiale per l’Occidente, sarà alquanto difficile ottenere il collezionabile di realme GT Neo 2. In tal caso, ci sarà ancora una soluzione in sospeso per quanto riguarda la spedizione.

Realme GT Neo 2 Dragon Ball Z ha le stesse specifiche di GT Neo 2 Pro

Realme GT Neo 2 ha quasi le stesse specifiche del modello Pro, e d’ora in poi si distingue con 256 GB di memoria interna e 12 GB di RAM. Inoltre, è dotato di un processore Snapdragon 870, display AMOLED da 6,62 pollici, risoluzione FULLHD+ (2.400 x 1.080 pixel) e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Ha anche una tripla fotocamera con un sensore principale da 64 megapixel e Batteria da 5000 mAh Ricarica rapida da 65 W.

Ciò che rende Realme GT Neo 2 diverso dalla versione Pro è il suo design esterno, che, come già ci aspettavamo, si ispira al lavoro di Akira Toriyama; In particolare nella saga di Dragon Ball Z. Ecco perché troveremo questi dispositivi Illustrazioni ricordo di Goku. Inoltre troveremo uno sfondo con il normale Goku trasformato anche in Super Saiyan e nella parte posteriore i suoi vestiti.

Disponibilità e prezzo

Al momento, la data di uscita di questo cellulare al di fuori della Cina è sconosciuta, quindi se riesci a ottenerlo, dovrai affrontare i costi di spedizione internazionali. Il suo prezzo è ora di $ 472 per cambiare.

via | veramente