Reazioni ai messaggi animati e blocco degli spoiler ora disponibili su Telegram

il L’ultimo aggiornamento 2021 di Telegram Ora disponibile per tutti gli utenti per iniziare il 2022 con nuove azioni nelle loro conversazioni come Rispondi ai messaggi con emoji animati Per condividere sentimenti e risposte senza testo.

Con i molteplici aggiornamenti lanciati da Telegram, è ancora una volta leader di WhatsApp, che sta ancora lavorando alla versione beta dei suoi nuovi strumenti. Tornando al dodicesimo aggiornamento dei messaggi, lasciamo di seguito le cinque novità.

Come mi aspettavo prima, ora puoi Rispondi ai messaggi Con varie opzioni come faccina triste, pollice in alto, sorriso e altro ancora.

Per poter utilizzare questa modalità, è necessario toccare due volte la lettera. Per più reazioni come una fiamma o uno streamer celebrativo, il messaggio deve essere toccato una volta (o toccare e tenere premuto su iOS). Ogni reazione viene mostrata con la propria animazione.

Questa opzione è Disponibile nelle chat personali e di gruppo. Gli amministratori possono controllare le reazioni nei loro gruppi o canali da Pagina Info > Modifica > Feedback.

Questa opzione è molto utile quando c’è una premiere molto attesa come l’ultimo film di Spider-Man, così Previeni in modo intelligente gli spoiler, nascondendo parte del testo nelle chat e nelle notifiche. Quando l’utente è pronto può vedere il messaggio nascosto toccando lo spoiler.

Poiché Telegram è una piattaforma globale e dispone di migliaia di canali per interagire con persone che non parlano sempre la stessa lingua, è ora disponibile una nuova opzione di traduzione automatica.

Quando c’è un messaggio in un’altra lingua, il testo verrà tradotto direttamente nell’applicazione senza dover fare affidamento su un’altra piattaforma dedicata alla traduzione.

all’attivazione Sottotitoli in Impostazioni > Lingua, viene aggiunto il pulsante personalizzato Traduzione al menu contestuale che appare quando selezioni un messaggio. Puoi anche ignorare qualsiasi lingua in cui l’utente è fluente, il che nasconderà il pulsante di traduzione per quei messaggi.

il La traduzione è disponibile su tutti i dispositivi Android Compatibile con Telegram, mentre i dispositiviApple richiede iOS 15 o versioni successive. Va notato che l’elenco delle lingue disponibili dipende dal sistema operativo del telefono.

Qualsiasi utente può Genera codici QR per profili pubblici. Funziona anche con gruppi, canali e bot, facilitando la presentazione del blog o fan club preferito di qualcun altro.

Per attivarlo devi toccare un file Icona del codice QR accanto al nome utente della persona (o nella pagina info chat); Puoi scegliere i colori e i motivi che ti stanno meglio, quindi stamparli per la pubblicazione o condividerli in altre app.

Puoi ottenere un codice QR per il tuo nome utente su impostazioni.

La piattaforma ha ridisegnato tutto Menu in Telegram per macOS, Aggiunti alcuni nuovi suggerimenti per le scorciatoie e presentavano bellissime icone animate per ogni voce di menu dell’app.

Va ricordato che all’inizio del mese la piattaforma ha segnalato nuovi aggiornamenti, tra cui gli screenshot non sono consentiti, Gestisci i dispositivi connessi, invia messaggi anonimi e diversi modi per accedere.

