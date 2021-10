Rebecca de Alba chiarisce le voci su una presunta relazione con Humberto Zurita

il padrone di casa Rebecca de Alba Ha deciso di mettere fine alle voci su una notizia che circolava in social networks, dove conferma di iniziare una relazione con Humberto Zurita.

In un’intervista a TV Azteca, l’attuale conduttore di MasterChef Celebrity Messico Ha reagito con sorpresa quando ha appreso la notizia, quindi ha deciso di negare di avere una relazione con l’attore.

“È un sito web in cui si dice chiaramente che potremmo avere una relazione romantica, la verità è che no, non abbiamo una storia d’amore, penso che sia un grande attore ed è molto impegnato con ‘La regina del sud, sono parlando della mia roba, non so, che salta all’occhio, da dove potrebbe venire questa voce? L’artista ha spiegato.

Inoltre, Rebecca ha confermato di aver incontrato Humberto Più di tre decenni fa, quando ho lavorato con Christian Bach, la moglie del defunto traduttore, ora sono solo buoni amici.

“L’ho incontrato con Christian, Penso che 35 anni fa, Perché abbiamo fatto dei lavori insieme dopo quello… Quando ero amico di Leonardo (Losanna), ci siamo incontrati improvvisamente ad Acapulco e poi sono passati molti anni, perché sono andati a vivere fuori dal Messico ”, Viene aggiunto anche il modulo.

In secondo luogo, Rebecca ha detto che attualmente è single, Beh, prima della pandemia uscivo con qualcuno, ma doveva finire a causa della difficile situazione di non vederci.