RECENSIONE ALONERS, Una seria esplorazione della solitudine

Il “honjok”Uno stile di vita che rifiuta il collettivismo a favore dell’isolamento, ha guadagnato popolarità in Corea del Sud anche prima della pandemia di coronavirus. COVID-19. E al suo inizio “solo”Tuttavia, Hong Sung-eun affronta questo fenomeno – di cui lei stessa faceva parte – con enorme efficacia attraverso una donna che ha deciso di isolarsi.

Gina (Jung Seung Yoon) è una giovane donna sui vent’anni che lavora presso a call centerVive in un piccolo appartamento, evita le chiamate del padre, ignora i tentativi di conversazione del vicino e mangia da sola ogni giorno. Ironia della sorte, nonostante il suo campo di lavoro, tutte le connessioni che ha nella vita sono vuote.

Ma c’è una contraddizione nell’isolamento di Jenna. Anche se evita sempre di vivere con altre persone, non è in grado di stare veramente da sola, cammina ovunque con le cuffie, guarda i video sul cellulare o sulla TV mentre mangia e dorme persino con la TV accesa. Jenna non osa stare con se stessa.

Un giorno, Gina scopre che il suo vicino è morto da solo nel suo appartamento e passa una settimana prima che qualcuno se ne accorga. L’incidente costringe la giovane donna a riflettere sulla sua vita, e con essa il regista e sceneggiatore Song Eun inizia a studiare la solitudine e la grande differenza tra solitudine e solitudine.

Scopriamo presto che la madre di Jenna è morta di recente e, sebbene non sia l’unica ragione del suo autoisolamento (le cause complete non sono mai state determinate), sicuramente gioca nella profonda depressione che sta attraversando. E la sua azienda ne trae vantaggio: lo stato di Jenna la rende la voce anonima perfetta per ricevere clienti che non vogliono interagire, ma vogliono sfogarsi. Quando Sujin (Jeong Da-Eun, figo), la nuova dipendente in uscita che Jina deve formare, capisce quanto sia tossico questo ambiente di lavoro, la sua motivazione a lavorare lì si deteriora; A differenza di Jenna, Sujin desidera ardentemente quella connessione umana.

Sung-eun fa un uso eccellente degli elementi tecnici per accentuare l’isolamento del suo eroe. La fotocamera di Choi Young-ki cattura sempre Gina frontalmente con abbondanti medi e primi piani, permettendoci di osservare in dettaglio il suo viso e il linguaggio del corpo, che il formidabile Gong Seung-yeon controlla meticolosamente per comunicare nei momenti cruciali. il tuo umore. Jenna inizia a mostrare sempre più un disperato desiderio di uscire dalla sua miseria e Seung-yeon la interpreta per eccellenza sullo schermo.

I movimenti della telecamera a mano diventano gradualmente più forti per rappresentare la crescente ansia di Jenna, mentre l’abbondanza di blu nella tavolozza dei colori aggiunge freschezza alla sua vita. Un intelligente mix di voci viene utilizzato per esacerbare la lotta di Jenna con la crescente solitudine, oltre a evidenziare l’ironia di non avere connessioni reali nonostante il contatto costante con le persone nel mondo. call center. A questo aggiungiamo una bella e delicata melodia di Lim Min Joo che appare nei momenti perfetti per fornire un elegante tocco di emozione.

“Aloners” è un film serio ed emotivamente potente che comprende la solitudine e come la usiamo per cercare di proteggerci dal dolore. Hong Sung-eun presenta un’opera eccezionale che espone le intricate reti del fenomeno dell’isolamento attraverso uno studio intelligente dei filamenti che lo compongono.

Premiere del film “Aloners” in Moby 11 giugno.