Recensione Canzone Cosmica. Niño de Elche”, un’immagine non convenzionale dell’“Enfant Terrible” della musica spagnola

Originario di Elche, Alicante, Francisco Contreras Molina (1985), meglio conosciuto come Niño de Elche, è un musicista emerso sulla scena spagnola alcuni anni fa, reinterpretando il flamenco da una fusione di classico e moderno, incorporando ritmi come la musica elettronica , jazz, trip-hop o rap, cumbia o musica classica. Famoso per album come Voci dal limite (2015) o Un’antologia di canto flamenco non ortodosso (2018), artisti come C Tangana, Macaco, Agoria, David Cordero o Illegales si sono affidati alle sue collaborazioni. Inoltre, esplora aree interdisciplinari, come la performance e la scrittura.

Canzone cosmica. Elche piccola (2021), che è stato mostrato nell’ultimo BAFICI, evade da tutti i luoghi tipici in cui si trovano molti documentari per avvicinarsi all’artista da altre angolazioni. Non è un viaggio nella sua vita, ma attraverso concetti e idee ad essa collegati. Un saggio documentario con uno spettacolo teatrale che cerca di abbandonare, evidenziare e trasformare le tradizioni del genere.

Le origini e la famiglia del flamenco, lo stile particolare, l’ideologia e la performance si intrecciano con le proprie riflessioni e il coinvolgimento di altre personalità come Angelica Liddell, José Val del Omar, Los Volubli, Pedro J. Romero, Israel Galvan, C. Tangana, tra gli altri, che contestualizza la sua dimensione artistica e dà forma all’avatar del suo mondo che, come un puzzle, è costruito di frammenti e frammenti isolati e cronologicamente isolati che lo spettatore deve trovare il suo posto.