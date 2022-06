Il 8 luglio Arrivo nei cinema spagnoli Ah, il filmUna delle grandi uscite di luglio 2022 nelle sale almeno per gli appassionati di musica e documentari.

Trailer e sinossi

Trailer del film A-HA | Film irregolari

Il nuovo film documentario diretto da Thomas Robesham S Lo stile di Holm Segui la band norvegese AHA Nel corso di quattro anni, abbiamo condiviso l’affascinante storia di come tre giovani norvegesi hanno realizzato il loro sogno impossibile di trasformarlo in musica. quando Prendimi Ha raggiunto il numero uno negli Stati Uniti nel 1985 e questo sogno si è avverato. La band non era preparata per ciò che il successo avrebbe potuto portare, inclusa la tensione tra di loro.

AHA Sono il gruppo pop di maggior successo in Norvegia, e lo sono Prendimi Rimane una delle canzoni più suonate dell’ultimo millennio. Tutti ricordano il loro popolare video musicale e la band continua a fare il tutto esaurito in tutto il mondo, creando magia sul palco con la loro musica senza tempo. Vagano per il mondo insieme, ma viaggiano e rimangono dietro le quinte. Si riuniscono solo sul palco, mentre fanno l’unica cosa che amano.

Recensione del film A-ha

Se raccogliamo cosa critica Ah, il filmtroviamo per lo più opinioni positive, come l’opinione Owen GilbertmanDa diversoche afferma che il nastro “Ti dice tutto ciò che devi sapere sulla carriera degli A-ha, anche lasciando la maggior parte delle loro vite personali.. “

Nello stesso modo, Luke Way ThompsonDa AV Clubconferma che il filmGestisci la percezione del mondo della banda mentre ripari la sua eredità con cura. “

Ci siamo anche imbattuti in recensioni meno entusiaste, come quelle di gatto clarkDa custodechi lo diceLa storia qui descritta è quella di una band che sta passando dal tentativo di essere presa sul serio come gruppo artistico alla ricerca della fama e al favore dei ragazzi (…)“.

D’altra parte possiamo leggere Chris WowellDa tempo scadutochi nella sua critica di Ah, il filmCommenti “Il cuore degli anni ’80 perde il suo fascino in un breve documentario sul glamour pop e carico di lamentele (…)“

Vale davvero la pena guardarlo? Ah, il film? Lo scoprirai l’8 luglio.