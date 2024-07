Recensione Q2: Alcaraz vince due Slam, Sinner raggiunge il numero 1 | Giro dell’ATP

Data della stagione

Recensione Q2: Alcaraz vince due Grand Slam, Sinner raggiunge il numero 1

Zverev, Tsitsipas e Rublev vincono i tornei ATP Masters 1000

16 luglio 2024

Tra il cambio di superficie e il cambio al vertice della classifica PIF ATP, il secondo quarto della stagione dell’ATP Tour è stato ricco di azione.

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono stati i giocatori di spicco, mentre tre tornei ATP Masters 1000 hanno visto la partecipazione di diversi detentori del titolo: Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev e Alexander Zverev. ATPTour.com dà uno sguardo ai campioni del secondo trimestre, quando i migliori giocatori hanno continuato a cercare di guadagnare abbastanza punti nella classifica PIF ATP per qualificarsi per le Nitto ATP Finals di novembre a Torino.

Carlos Alcaraz: Roland Garros, Wimbledon

Dopo aver subito un infortunio al braccio ad aprile e maggio, lo spagnolo si è ripreso e ha dato il meglio di sé in entrambi i principali tornei del secondo quarto. Alcaraz ha vinto il suo primo titolo al Roland Garros e il suo secondo titolo a Wimbledon. Ha dovuto impegnarsi in una maratona nelle fasi finali del torneo su terra battuta, vincendo la semifinale e la finale in cinque set.

Alcaraz è così diventato il sesto uomo nell’era Open a completare una doppietta Roland Garros-Wimbledon, unendosi a Rod Laver, Bjorn Borg, Rafael Nadal, Roger Federer e Novak Djokovic, che il numero tre del mondo ha sconfitto in due finali consecutive di Wimbledon. “In un’intervista quando avevo 11 o 12 anni, ho detto che il mio sogno era vincere Wimbledon, quindi sto realizzando il mio sogno”, ha detto Alcaraz dopo aver vinto il titolo dell’All England Championship.

Jannik Sinner: sale al numero uno del mondo e incoronato ad Halle

La stella 22enne è diventata la prima italiana e la 29esima giocatrice a raggiungere il numero uno del mondo nel ranking PIF ATP. Sinner, che ha ottenuto 42 vittorie su 4 in questa stagione, è salito al primo posto dopo aver raggiunto le semifinali al Roland Garros, e il campione dell’Australian Open non ha mostrato segni di rallentamento.

Sinner ha continuato la sua incessante ricerca dell’eccellenza vincendo il suo primo titolo sull’erba di Halle, ma non è stato facile. La testa di serie aveva bisogno di un set decisivo per superare i suoi primi tre avversari, dando a Sinner più tempo per adattarsi alla superficie. Sinner, 14 volte campione del Tour, è diventato l’ottavo giocatore nella storia del ranking ATP (dal 1973) a vincere un trofeo nel suo primo torneo da numero 1 del mondo.

Andrey Rublev: Madrid

“Direi che questo è il titolo di cui sono più orgoglioso nella mia carriera”, ha detto Rublev dopo aver vinto il Mutua Madrid Open, il suo secondo titolo ATP Masters 1000, nonostante fosse entrato nel torneo con quattro sconfitte consecutive. Il tennista di un anno ha mostrato grinta e determinazione vincendo nella capitale spagnola, battendo il due volte campione Alcaraz nei quarti di finale e Felix Auger-Aliassime in finale.

Rublev ha poi rivelato che avrebbe dovuto combattere la tonsillite, ma ha comunque dato una delle migliori prestazioni della sua carriera. Dopo la partita finale ha detto: “Morivo quasi ogni giorno. Non ho dormito la notte. Negli ultimi tre o quattro giorni non ho dormito”. “Un giorno mi sono svegliato con mal di gola [el doble de grande] Di quanto dovrebbe. La gola è molto dolorante. “È difficile da digerire perché fa male”, ha detto Rublev ad ATP Media.

Alexander Zverev: Roma

La vittoria del tedesco all’Internazionale BNL d’Italia è stata il suo titolo più importante dopo il catastrofico infortunio alla caviglia nelle semifinali del Roland Garros nel 2022. “Questo è a modo suo speciale perché mi dimostra che posso vincere di nuovo questo tipo di torneo ,” ha detto Zverev, che ha sconfitto in finale Nicolas Jarry, 21esima testa di serie. Il tennista 27enne ha conseguito un master sulla prima di servizio e ha fatto affidamento sulla sua forza per vincere il suo sesto titolo ATP Masters 1000 e il secondo a Roma (2017).

I tre gemelli Tsitsipas, Ruud e Fritz

Stefanos Tsitsipas sta giocando il suo miglior tennis nell’emirato, vincendo tre degli ultimi quattro tornei Rolex Monte Carlo Masters. Il greco ha superato Sinner in un’emozionante semifinale, la seconda sconfitta stagionale dell’italiano, prima di sbarazzarsi di Casper Ruud in finale, con Tsitsipas che ha salvato tutti gli otto break point che ha dovuto affrontare, secondo le statistiche di Infosys ATP.

“È una vittoria straordinaria per me”, ha detto Tsitsipas, “vincere oggi è stato snervante. Volevo davvero questa trinità”.

Casper Ruud ha vinto il titolo più importante della sua carriera al Barcelona Open Banc Sabadell, vendicando la sconfitta della settimana precedente nella finale di Monte Carlo contro Tsitsipas nella partita per il titolo.

Ruud si unisce a Tsitsipas come giocatori per vincere tre titoli in un torneo, vincendo il Ginebra Gunnett Open per la terza volta in quattro anni, e Taylor Fritz rimane invariato al Rothesay International di Eastbourne, dove l’americano aveva già vinto nel 2019 e nel 2022.

Altri campioni del secondo quarto…

PIF ATP CORSA DIRETTA A TORINO Alex de Minaur, Tommy Paul e Alejandro Tabello hanno conquistato il loro secondo titolo del 2024. L’australiano ha continuato la sua corsa verso la sua prima qualificazione alle Nitto ATP Finals con un titolo a Hertogenbosch, mentre Paul ha vinto il suo. Il primo titolo ATP 500 di Cinch. Alejandro Tabello ha vinto il Campionato di Maiorca presentato da Waterdrop.

Giovanni Mpiche Pericar si è fatto conoscere alla grande con una gara da sogno nel suo torneo di casa, il Lyon Park Open. Il corridore francese di 1,90 metri, in gara al suo terzo round, ha salvato un punto in campionato contro Thomas Echeverry. Jack Draper ha vinto il suo primo titolo nel Tour al BOSS Open di Stoccarda.

Ben Shelton ha vinto il suo primo titolo su terra battuta al Fayez Sarofim & Co. US Men’s Clay Court Championship, diventando il più giovane campione di Houston dai tempi del 19enne Andy Roddick nel 2002. Matteo Berrettini è tornato nella cerchia dei vincitori per la prima volta da allora. 2022 con un titolo nel Gran Premio Hassan II. Anche Hubert Hurkacz (Estoril), Jan-Lennard Struff (Monaco) e Marton Fucsovics (Bucarest) hanno vinto titoli sulla terra battuta.