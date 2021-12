Red Bull Batalla de los Gallos 2021 International Final: storia, partecipanti e tutto quello che c’è da sapere | Musica

Gli appassionati di freestyle sono fortunati. Il conto alla rovescia per uno degli eventi più attesi dell’anno è iniziato. Ha raggiunto la finale internazionale del 2021 Red Bull Batalla de los Gallos. Una competizione in cui i migliori galli del mondo si affronteranno per determinare chi è il campione dell’intero pianeta.

Ma quando è? A che ora inizia? Chi sono i galli che partecipano a questa nuova edizione? Attento per non perdere nessun dettaglio.

luogo

Se l’edizione 2020 accoglie i galli a Madrid, questa volta si recheranno in Cile per celebrare lo spettacolo di nuoto libero. Il Teatro Quinta Vergara di Viña del Mar avrà il compito di ospitare 16 partecipanti all’evento.

data e ora

La data ufficiale dell’evento è l’11 dicembre. Nello specifico, in Cile sono le 20:30. Ma in Spagna, Sarà il 12 dicembre dalle 00:30. L’evento può essere seguito sul canale YouTube di RedBull.

partecipanti

Come accennato nelle righe precedenti, un totale di 16 Deca saranno le stelle della notte. Come ogni anno verranno presentati i vincitori che sono cittadini di ogni Paese partecipante ei tre finalisti della precedente competizione internazionale. In questo caso i partecipanti sono:

Rabder (Messico) – Vincitore della Finale Internazionale Red Bull Batala de los Galos 2020

Scony (Spagna) – Finalista nella Finale Internazionale Red Bull Batala de los Galos 2020

Akzino (Messico) – ha raggiunto la terza finale della Red Bull Batala de los Galos International Final 2020.

Hummer (Uruguay)

Skipper (Messico)

P8 (Costarica)

Base (Cile)

Maricia (Colombia)

inverso (USA)

bastone (Perù)

Gazer (Spagna)

Exodus Lirical (Repubblica Dominicana)

clan (Argentina)

Alfredozki (Ecuador)

RC (Messico)

Imigrante (Venezuela) – Vincitore finalista 2021

Giuria, presentatori e DJ

Non saranno solo i galli a dare un senso alla Red Bull Batala de los Galos International Final 2021, ma saranno i padroni di casa a guidare l’evento. Sono Seo2, Cayu e Queen Mary.

I responsabili della misurazione del talento dei partecipanti sono Cacha, Invert, Blazzt, Fox Raptonda e Valles-T. Il DJ che getterà le basi sarà JBeat.

Chi otterrà la corona e dietro Rapper? Il messicano ripete e diventa il suo successore? Dovremo aspettare per verificarlo.