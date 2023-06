Red Bull e come la decisione di Vettel nel 2014 ha cambiato Verstappen

Con Max Verstappen che domina l’era attuale della Formula 1, gli spettatori non hanno altro che intrattenimento per ascoltare le sue conversazioni radiofoniche con il loro ingegnere, ma anche prima che l’ondata di successo travolgesse la Red Bull, Gianpiero Lambiasi si è costruito una reputazione per tenere sotto controllo l’olandese Con un contegno serio, il suo pilota gli ha risposto positivamente.

È diventato il campione del mondo scherzosamente comico quando tutto era controllato per allentare la tensione del momento, quello che è entrato a far parte degli energy drinkers nel 2015 dopo essere stato l’ingegnere di pista di Paul di Resta e Sergio Perez in quella che si chiamava Force India. Tuttavia, aveva lavorato in Giordania molto prima ed era diventato capo ingegnere alla Milton Keynes, una posizione che aveva ricoperto dall’estate precedente.

In un’intervista esclusiva con Motorsport.com, il team principal, Christian Hornerspiegando come Sebastian Vettel, che aveva come ingegnere il famoso Guillaume Roquelin, meglio conosciuto come ‘Rocky’, abbia giocato un ruolo chiave nel convincere Gianpiero Lambiasi a firmare per gli austriaci.

“La parola GP è cresciuta molto”, ha detto il britannico. “È arrivato in sostituzione di ‘Rocky’, che stava diventando ingegnere capo, il ruolo che sta assumendo ora, e ha attraversato l’arduo processo di parlare a lungo con Sebastian. [Vettel] Diventare il successore di Rocky come suo architetto.

“Ha promesso di unirsi al team, e subito dopo Sebastian è partito per la Ferrari! Così è diventato l’ingegnere di Sebastian Vettel e ha finito Daniil Kvyat”, ha spiegato l’inglese. “Ha fatto un ottimo lavoro con lui, e poi quando Max è salito in panchina i due hanno legato molto velocemente, è stato un tale successo”.

Horner ha detto così La Red Bull ha dato a Lambiasi il potere “assoluto” per essere forte con Verstappen quando necessario con lui in quella che definisce una dinamica “ferocemente onesta”: “È il suo lavoro, è il connubio con il pilota in pista. Max ha una personalità fortissima con cui confrontarsi, e il ‘GP’ è esso stesso un lottatore , quindi a volte sono come una vecchia coppia che discute sul canale televisivo da guardare, ma c’è molto rispetto e fiducia tra loro”.

