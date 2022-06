Red Dead Redemption 2 È diventato uno dei giochi più ambiziosi e rilevanti del settore. Rockstar Games è riuscita a creare un mondo completamente dettagliato e sorprendente. Tuttavia, la tecnologia sta avanzando molto rapidamente e in realtà ci sono molti aspetti grafici in cui il gioco è in ritardo

Per questo, da allora conosco il canale YouTube sogni digitali Volevano lavorare per mostrarci come Red Dead Redemption 2 ha un aspetto fantastico con ray tracing e 8KHa un aspetto visivo più sorprendente del solito.

Sono già in Digital Dreams In alcuni esperti nella creazione di questo tipo di contenuto visivo. Hanno usato questo video Scheda grafica RTX 3090 e molte modificheincluso il re-shading che include l’illuminazione globale tramite ray tracing nel titolo, con risultati che lasciano senza parole e che fanno sudare la scheda grafica più potente sul mercato.

Red Dead Redemption 2 ha un aspetto fantastico con ray tracing e 8K

Red Dead Redemption 2 è disponibile per Xbox UnoPlayStation 4 e Microsoft Windows.