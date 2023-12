Red Hot: Bacca, Citri e Perez lottano per il trofeo di capocannoniere del calcio colombiano

aggressori Carlo Baca, Edwin Sitry E Marco Perez Si impegna in una feroce battaglia per il bottino d’oro Lega colombiana. Il giocatore dei DIM ha già ottenuto la finale.

La lotta per il titolo di capocannoniere è stimolante quanto la definizione di fuoricampo. C’è una rosa di candidati in lizza per questa conquista con un solo gol di differenza.

Baca ha 14 anni e si avvicina ai 100 con Junior

Stava per lasciare la squadra a metà anno su consiglio del medico. Rimase e ricostruì la sua carriera passo dopo passo. Ha vinto il titolo con un solo gol. Ha completato 14 gol in 24 partite. Cinque in semifinale, necessarie per preservare la selezione finale fino alla scadenza.

Per raggiungere questo numero, l’attaccante 37enne ha avuto bisogno di 49 tiri in porta. Ha segnato 10 con il piede destro. Completa anche 99 con junior. Rafforza la sua posizione di secondo capocannoniere della sua storia. Mercoledì prossimo, 6 dicembre, potrà totalizzare 100 partite contro il Tolima a Barranquilla.

Cetré ha segnato tre gol consecutivi portando il DIM in finale

L’esterno è immune dal calcio di rigore. Da lì, ha segnato 10 gol su 14 in 25 partite. Contro il Millonarios ha raddoppiato così per riconquistare il vantaggio nel suo fuoricampo.

Nello 0-5 contro il Nacional ha festeggiato un gol meraviglioso, adatto al suo status di attaccante: un diagonale centrale da destra e sinistro in angolo. Da allora avrà altri tre impegni per diventare il capocannoniere fiacco È un finalista.

Perez è stato fermato a 13′ durante il suo fuoricampo

Marco Pérez rimane il capocannoniere dell’anno con 26 gol, ma è stato eliminato in semifinale con 26 gol. le aquile. rimasto alle 13. La sua ultima azione risale alla conclusione del match totale contro i Jaguares l’11 novembre a Montería.

Ne ha segnati 11 con il piede destro, di cui cinque su rigore. Eliminata la sua squadra, ha l’ultimo appuntamento contro il Cali a Rionegro per finire primo nella classifica dei Gunners.