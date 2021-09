Reddito di solidarietà di 160.000 pesos: fino a quando sarà prorogato il programma e chi saranno i nuovi beneficiari?

IlDubbi per anticipare bozza 18 di Il reddito di solidarietà aumenta con il passare dei giorni. I beneficiari di questo programma chiedono continuamente qual è la data esatta di ricezione di questa assistenza. Guardando questo e ottenendo migliori informazioni, in Marca Claro Vi portiamo le ultime notizie su questo argomento.

Potrebbe interessarti | Reddito di solidarietà: come e quando gli utenti bancari e delle Nazioni Unite possono addebitare una commissione

Primo, per vedere se tu Beneficiario di reddito di solidarietà Online, accedi https://ingressolidario.prosperidadsocial.gov.co/. Una volta sulla pagina web, devi andare nell’angolo in alto a destra e fare clic sul pulsante “Consulta bonifici e beneficiari in corso” per gestire il numero del documento e il sistema restituirà la risposta.

FinoraSusanna Correa, Direttrice della Previdenza SocialeNon menzionato nella data esatta. Ovviamente il turno di questo mese dovrebbe arrivare tra l’ultima settimana di settembre e la prima di ottobre.

Come già noto, sono le famiglie più colpite dalla pandemia di Covid-19 a beneficiare realmente di questa assistenza. Per sapere se sei un beneficiario, devi andare alla pagina https://ingressolidario.prosperidadsocial.gov.co. Una volta sul sito, vai in alto a destra per fare la query con il numero del documento e il sistema restituirà la risposta.

Dopo che la riforma fiscale è stata approvata al Congresso, I beneficiari di Ingreso Solidario riceveranno un vaglia il 18 settembre Sono stati forniti aiuti, di cui beneficeranno 4,1 milioni di famiglie.

In caso di conferma della sospensione dell’Incentivo o della cessazione del Programma di Reddito Solidale, l’Utente dovrà presentarsi presso uno dei punti della Rete SuperGiros e Devi richiedere un modulo di consenso per la tua firma