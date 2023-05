Redfall ha già un confronto grafico su PC, Xbox Series X e Xbox Series S.

Il nostro giorno finalmente arriva PC e Xbox Series X/S Il nuovo titolo di Arkane, Redfallin cui dobbiamo visitare una città americana con lo stesso nome in cui si è verificato uno strano evento paranormale, lasciandola nelle mani di alcuni vampiri malvagi e pericolosi (tra le altre serie inquietanti).

Con l’uscita del gioco e come ci si potrebbe aspettare, il Primi confronti tecnici tra le versioni per PC e l’attuale generazione di console Xbox per mostrarci le differenze visive e prestazionali.

Sai, eSulle console in questo momento, il gioco gira a 30 fps contare su serie xbox s con accuratezza 1080p dinamico Con la ricostruzione provvisoria lontano dal 1440p originariamente previsto mentre nel serie X Troviamo una soluzione 4k.

D’altra parte eSu console ci sono alcuni frammenti grafici come ombre o arte spaziale E anche alcuni problemi di caricamento delle texture, accompagnati da alcuni bug balbettare in tutte le versioni Le prestazioni complessive del computer sono molto elevate Abbiamo anche la tecnologia DLSS 3, che è un notevole salto se abbiamo una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX serie 40. Hai il confronto completo qui:

La modalità Performance arriverà presto su Xbox Series X e S.

Va anche ricordato che nonostante il fatto che al momento del lancio Redfall I giocatori della console Xbox potranno goderselo solo a 30 fotogrammi al secondo, Arkane sta già lavorando a una modalità performance per il suo ultimo titolo che arriverà nelle prossime settimane e che ci permetterà di godere dei sempre desiderati 60fps nell’ultimo lavoro di questo studio, e di cui vi daremo un’analisi nei prossimi giorni .