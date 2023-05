Redfall sta ricevendo il suo primo aggiornamento rapido su PC e Xbox, che corregge bug e migliora i server

Il lancio di Redfall non era quello che Microsoft si aspettava, su questo non ci sono dubbi. Senza essere affatto un brutto gioco, lo sparatutto sui vampiri di Arkane Austin ha qualche problema, soprattutto a livello tecnico su Xbox Series X | S e PC.

Non sono pochi quelli che lo confermano Redfall È il peggior gioco di Arkane, ma la maggior parte delle critiche derivano dalle sue prestazioni (mancanza di 60 fps), bug e problemi con il multiplayer.

Ma, Forse le critiche sono troppe Più per le forme che per lo sfondo, ovviamente. Lo sviluppatore di Redfall ha presentato il suo caso sui social media qualche giorno fa.

video Radfal è un disastro a livello tecnico… ma è divertente! Nuova analisi di Arkane

Redfall chiaramente non è la grande versione che Microsoft si aspettava per il mese di maggio. Tuttavia, come confermato da Phil Spencer, il titolo di Arkane Austin potrebbe raggiungere il riscatto con nuovi aggiornamenti, correzioni di bug e nuovi contenuti.

In effetti, oggi è il primo passo per realizzarlo. È ora disponibile una piccola patch (o hotfix). per Redfall su Xbox Series X | S e PC.

Redfall inizia a risolvere i suoi (molti) problemi

Nessuno sta dicendo che Redfall sia un gioco perfetto o che sia privo di bug. Ne ha in abbondanza, ma lo abbiamo trovato un titolo divertente con aspetti molto interessanti.

Arkan Austin ha promesso il suo pieno impegno per migliorare Redfall nei prossimi mesiQui abbiamo il primo passo. Giocatori Ora puoi scaricare una piccola patch (o hotfix) Che aggiorna il gioco alla versione 1.01.

Essenzialmente, questo è un hotfix Risolve due dei bug più fastidiosi in Redfall. La schermata di caricamento infinita suona un campanello? Che dire di un errore di salvataggio quando navighiamo rapidamente verso una posizione sulla mappa?

Possiamo dire che entrambi gli errori sono già stati corretti. L’hotfix indica che questi problemi non causeranno più mal di testa, sia su Xbox che su PC.

Dall’altro lato, L’aggiornamento rapido migliora notevolmente le prestazioni della modalità multiplayer. In particolare, aggiorna i tempi di aggiornamento per i server di indirizzi.

Ecco le note complete sulla patch:

Giocare

Risolto un problema di schermata di caricamento infinito che si verificava quando il gioco veniva sospeso e ripreso durante il viaggio veloce sulla mappa.

Risolto un crash del sistema di salvataggio che si verificava durante la sospensione e la ripresa del gioco durante il viaggio veloce sulla mappa.

server

Frequenza di aggiornamento del server di gioco aggiornata per migliorare la connessione ai server attivi.

Al momento non ci sono più notizie su Redfall. Certo, ricorda che Microsoft e Arkane In realtà funzionano in modalità performance a 60 fpsche sarà la prima nuova funzionalità del gioco.

Redfall non è andato come previsto, ma c’è ancora molto margine di miglioramento. Non sarebbe la prima volta che un gioco dal lancio tiepido ci lascia a distanza di tempo senza parole. Puoi accenderlo Xbox Serie X | S, Windows, Steam e Xbox Game Pass.