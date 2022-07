Redmond smetterà di supportare le app Microsoft 365 in Windows 7 e Windows 8.1 il 10 gennaio

Redmond Il supporto per le app Microsoft 365 su Windows 7 e Windows 8.1 terminerà il 10 gennaio 2023.

Redmond smetterà di supportare le app Microsoft 365 su Windows 7 e Windows 8.1 il 10 gennaio

Secondo un post comunità tecnologica Da Microsoft, il supporto per le app Microsoft 365 terminerà su Windows 8.1, il programma triennale ESU (Extended Security Updates) per Windows 7 e Windows Server 2008 R2 terminerà il 10 gennaio 2023. Quindi, se stai attualmente utilizzando Microsoft 365 app su uno qualsiasi di questi sistemi operativi, dovresti agire rapidamente e passare al sistema operativo attualmente supportato. Devi proteggerti dalle violazioni della sicurezza da parte degli hacker.

Microsoft ha anche indicato che continuerà a impegnarsi a fornire aggiornamenti di sicurezza per la durata di questi programmi ESU. Tuttavia, “Le app di Microsoft 365 non supportano attualmente Windows 7 o Windows Server 2008 R2”. Inoltre, qualsiasi installazione aggiuntiva di app Microsoft 365 su dispositivi Windows 8.1 verrà bloccata. Questo illustra l’importanza di passare al sistema operativo attualmente supportato. Questo perché in questo modo continuerai a ricevere aggiornamenti di sicurezza e nuove installazioni.