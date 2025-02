Descrivendolo come “duro,” potente “,” focalizzato “e” utile ” – e ha promesso durante la sua campagna – il presidente Trump ha iniziato il suo mandato nel suo insieme con segni netti positivi degli americani.

Molte persone dicono di fare più di quanto si aspettassero – in coloro che lo dicono, proprio come vedono. Pochissimi pensano che stia facendo di meno.

Il suo partito e i suoi elettori affermano di aver prestato la giusta quantità di attenzione su questioni, come la diversità , lo stock e l’aggiunta e il deportazione illegali di quelli nel paese.

La sua politica deportata vede l’intera approvazione della maggioranza – proprio come dice la maggior parte degli elettori durante la campagna – si estende al confine con le truppe.

Ma un problema grave è un problema: la maggior parte degli americani afferma che l’amministrazione non sta prestando abbastanza attenzione al costo dell’amministrazione. Sig. L’inflazione è uno dei motivi principali per cui Trump ha vinto le elezioni.

Durante la campagna del 2024, Mr. Nel descrivere Trump, gli elettori hanno scelto molte di queste etichette e, oggi, la percentuale della loro percentuale degli americani nel suo insieme è simile o livelli elevati.

Ha detto che la maggioranza delle persone fa ciò che ha detto, che siano d’accordo con lui o no.

Durante la campagna, la maggior parte degli elettori – e troppo, gli elettori di Trump – hanno sostenuto l’idea del suo nuovo programma di deportazione di massa. Pertanto, l’approvazione odierna dell’attuale progetto è in armonia con quella sensazione.

Relativamente più americani sono favorevoli all’invio di truppe americane al confine. Quando sono divisi nell’idea di creare grandi centri di detenzione presenti Sig. Gli elettori di Trump del 2024 ne sono a favore.

Israele e Gaza

Trump ha affrontato il conflitto israeliano-Hamas attira i segni complessivi positivi, che sono spesso gestiti dal sostegno dei repubblicani.

I recenti commenti del presidente sulla cattura di Gaza, in particolare il presidente, hanno attirato una grande attenzione (la maggior parte degli americani afferma di averne sentito parlare) e pensano che questa sia una buona idea. Altri dicono che dipende da questo.

Ma Mr. La questione apre anche un’ulteriore intelligenza su come gli americani vedono l’atteggiamento di Trump. Il suo obiettivo è, almeno in parte, aprire colloqui su qualcos’altro.

Prezzi e commissioni

Oggi, la maggior parte degli americani pensa che la nuova amministrazione non presta sufficiente attenzione al costo di beni e servizi. Ridurre i prezzi è Mr. Un oggetto che è stato testato che la maggior parte del paese concorda sul fatto che il panel di Trump dovrebbe concentrarsi di più. Ciò include quasi la metà dei repubblicani e, come dice lui, si concentra su altri beni.

Coloro che si aspettano che le sue politiche scenderanno durante la notte non si prevede che si svolgano durante la notte. Molti di loro pensano che ci vorranno almeno sei mesi.

L’amministrazione è relativamente altamente “importi corretti” per merci come la fine dei progetti DEI e la riduzione della focalizzazione degli aiuti esteri su un gran numero di repubblicani, pensando che dovrebbero prestare attenzione.

I prezzi promozionali per le commissioni possono influire sulla preoccupazione pubblica. Le commissioni del paese non sono popolari e le nuove commissioni delle merci importate di solito stanno portando a prezzi. (Non è necessario fermare più posti di lavoro o Fendanil.)

Le persone che pensano che le tasse possano portare a un prezzo più elevato. È più probabile pensare che le politiche di Trump di solito portano a prezzi della spesa e non le rendono finanziariamente migliori.

Kasturi, toj e influenza

I repubblicani pensano che Elon Mask dovrebbe avere almeno una certa influenza sulle attività e le spese del governo, sebbene non vi sia alcuna influenza “molto”, mentre i democratici affermano di non avere nulla e non hanno molto.

La maggior parte degli elettori e dei repubblicani di Trump pensa che un gran numero di management si stia di solito concentrando sulle spese e riducendo gli aiuti esteri.

Il sondaggio CBS News/Yukov è stato condotto con il rappresentante nazionale di 2.175 adulti statunitensi intervistati tra il 5-7 febbraio e il 2025. Il censimento del censimento americano (censimento americano “come rappresentante di adulti nazionali in base al genere, all’età , all’etnia e all’istruzione, all’attuale censimento, nonché ai voti presidenziali del 2024. Il margine dell’errore è di ± 2,5 punti.

