Relatore ONU e Ambiente in Costa Rica

Venerdì, in una conferenza stampa a conclusione della sua visita di 12 giorni (dal 6 al 17 di questo mese), Kali Tzae ha espresso preoccupazione per oltre 40 anni di non rispetto della legge indigena da parte del Costa Rica. stato.

Per questo ha richiamato la necessità di riconoscere costituzionalmente l’esistenza e il diritto dei popoli indigeni all’autodeterminazione, all’autogoverno secondo le loro particolarità, nel territorio, nel territorio e nelle risorse.

“Sono profondamente preoccupato per le informazioni ricevute sull’esistenza del razzismo strutturale e della discriminazione razziale contro i popoli indigeni, che impedisce il godimento dei diritti collettivi e individuali, in particolare per le donne indigene, i ragazzi, le ragazze, gli adolescenti, le donne e le persone con disabilità”, ha affermato. affermato.

Allo stesso modo, ha descritto come inquietante il fatto che il Costa Rica, fino ad oggi, non abbia contestualizzato gli omicidi dei leader indigeni Sergio Rojas (2019) e Jerry Rivera (2020) nel contesto della lotta per la bonifica delle terre indigene e la mancanza di progressi nel giudiziario. Le operazioni di questi due casi.

D’altra parte, il presidente Carlos Alvarado e il ministro dell’Ambiente e dell’Energia Andrea Meza hanno firmato questo mercoledì il decreto che formalizza la politica di utilizzo delle risorse in eccesso nel sistema elettrico nazionale per lo sviluppo dell’economia verde dell’idrogeno.

Alvarado ha osservato che le aspettative di un aumento della domanda di idrogeno verde nei prossimi decenni in tutto il mondo aprono la possibilità al Costa Rica di diventare un esportatore, principalmente perché ha una matrice di energia pulita e acqua sufficiente.

Il giorno dopo, Alvarado, Meza e il ministro della Salute Daniel Salas hanno firmato il National Marine Litter Plan 2021-2030, un’iniziativa che mira a ridurre l’impatto dei rifiuti sull’ambiente e a migliorare la qualità della vita delle comunità costiere.

Questo strumento consentirà una gestione completa, coordinata e adeguata dei detriti marini, cercando così mari resilienti, proteggendo gli ecosistemi ed evitando l’acidificazione degli oceani.

Infine, venerdì, Alvarado e Meza hanno firmato un decreto per espandere il Parco Nazionale Isla del Coco e l’Area dell’Amministrazione Marittima per duecento anni, in cui il Costa Rica ha ampliato la protezione dei suoi mari, dal 2,7 percento al 31 percento, superando questo impegno internazionale del paese al 30 per cento delle sue riserve Marina entro il 2030. oda / ale