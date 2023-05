Remco Evenepoel nell’occhio del ciclone per il soccorso in elicottero al Giro d’Italia

L’Unione ciclistica internazionale (UCI) sabato ha condannato il comportamento dei ciclisti decollati in elicottero. Dalla fine della settima tappa al suo albergo al Giro d’Italia, “lo considera un “vantaggio” per il quale “accetterà ostacoli”.

La settima tappa, vinta dall’italiano David Pais, si è conclusa con la salita del Gran Sasso, un massiccio montuoso dell’Appennino abruzzese. Da lì, molti ciclisti hanno deciso di prendere un elicottero per i loro hotel, cosa che l’UCI non amava e trascurava.

“Questo è un vantaggio contro i principi del fair play e le disposizioni regolamentari che garantiscono la parità di trattamento delle squadre nel trasferimento nei loro hotel”, ha spiegato in una nota.

“Inoltre, l’uso di elicotteri da trasporto da parte di alcuni ciclisti per questo scopo è contrario al principio della riduzione dell’impronta di carbonio, come stabilito nelle specifiche dell’organizzatore dell’UCI World Tour”.Ha aggiunto.

“L’UCI adotterà le misure e le sanzioni necessarie per impedire che tale pratica si verifichi in futuro e condanna fermamente questo comportamento contro i principi del fair play e dell’uguaglianza, i valori fondamentali dello sport”, ha affermato.

Remco Evenepoel guida la classifica giovani al Giro d’Italia 2023. /Immagini Getty

Classifica generale del Giro d’Italia 2023, dopo la 7a tappa

1. Andreas Legnesund (Team DSM) – 29h 02′ 38”

2. Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) – 28”

3. Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën Team) – in 30”

4. João Almeida (UAE Team Emirates) – 1′ 00”

5. Primož Roglič (Jumbo Visma) – in 1′ 12”

6. Geraint Thomas (granatieri INEOS) – 1′ 26”

7. Alexander Vlasov (Bora Hanskrohe) – 1′ 26”

8. Tao Geoghegan Hart (granatieri INEOS) – 1′ 30”

9. Lennard Kamna (Bora Hanskrohe) – in 1′ 54”

10. Damiano Caruso (Bahrain Vittorioso) – 1′ 59”

19. Santiago Buitrago (Bahrain Vittorioso) – 2′ 52”

22. Einar Rubio (Team Movistar) – a 3′ 35”

23. Rigoberto Urán (EF Education-EasyPost) – in 3′ 58”

139. Fernando Gaviria (Team Movistar) – 1h 15′ 24”