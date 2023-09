Renault incorpora una tecnologia che aiuta a spegnere il fuoco dall’interno

Forse conosci qualcuno che sta pensando di acquistare un’auto elettrica. Nonostante il loro numero crescente, Ci sono ancora alcune incertezze per i potenziali acquirenti.. Soprattutto nell’ambito della loro reale indipendenza e sicurezza. Non devi preoccuparti di quest’ultimo e anche della sicurezza. Gli standard e i requisiti di qualità applicati nella produzione vanno oltre quelli applicati nei modelli di combustione.

In effetti, la maggior parte dei marchi sottopone i propri nuovi modelli elettrici a questo “Crash test” richiesto da EuroNcap. Con risultati uguali o migliori in termini di sicurezza dei passeggeri e dei pedoni, molti dei quali hanno ottenuto le cinque stelle. Tutto perché la loro costruzione è estremamente rigida, ancor più delle loro controparti a combustione, dato il peso extra delle batterie La necessità di assorbire la maggiore energia prodotta all’impattoHa portato a Modelli elettrici È progettato per un’eccellente resistenza agli urti, con un telaio ausiliario aggiuntivo per proteggere la batteria a tutti i costi.

Ma il rischio di prendere fuoco in caso di incidente grave è lo stesso sia in un’auto a combustione che in un’auto elettrica? La risposta è si. Entrambi contengono materiali infiammabili, uno il carburante e l’altro la batteria stessa. Ma fortunatamente questo è molto raro e, se accade, nella maggior parte dei casi è dovuto a motivi esterni che non hanno nulla a che fare con l’auto. Ma se ciò dovesse accadere, marchi come Renault hanno già pensato di fare un ulteriore passo avanti per garantire la nostra sicurezza e quella dei vigili del fuoco, con Chiave SD e accesso pompiere.

il primo, Interruttore SDSi tratta di un interruttore meccanico che funziona come un fusibile, garantendo… Scollegare la batteria dalla rete elettrica dell’auto. Sebbene le batterie siano progettate per migliorare la sicurezza in caso di incidente grave, ilQuesto sistema garantisce che non vi sia alcun rischio al 100%.. In questo modo anche i servizi di emergenza possono lavorare in tutta sicurezza.

In caso di incendio, spegnere la batteria di un’auto elettrica non è un compito facile. Per questo motivo Renault ha sviluppato un accesso speciale chiamato Arriva il pompiereQuesto ci ha spiegato il pompiere Julio. “The Fireman Access” è un’innovazione tecnologica che ad oggi è l’unico marchio ad aver introdotto questa serie di ausili per aiutare i vigili del fuoco a spegnere gli incendi nei veicoli alimentati a batteria.

Lui è Piastra hot melt, se la batteria prende fuoco, si scioglierà e formerà una cavità Attraverso il quale potremo introdurre acqua nella lancia incendiaria e spegnere l’incendio della batteria in momenti più vantaggiosi. Con questa soluzione proposta da Renault Entro 10, 15 o 20 minuti è possibile spegnere il veicolo e impedire la riaccensione della batteria.“, ha commentato.

Tutta la sicurezza è bassa. Non bisogna pensare solo ai sistemi necessari per evitare che si verifichino incidenti, il che è fantastico, ma anche quando purtroppo accadono. Con questi due sistemi, SD Key e Fireman Access, si raggiunge la completa sicurezza nei modelli elettrificati, che sono articoli, al momento, Trasportano solo modelli Renault.