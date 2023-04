Renault registra una forte crescita delle vendite nel primo trimestre dell’anno

Parigi, 20 aprile (EFE). Il Gruppo Renault ha aumentato il fatturato nel primo trimestre dell’anno a 11.500 milioni di euro, con un aumento del 29,9% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Le vendite trimestrali sono state di 535.000 unità, in aumento del 14,1%Ma in Europa è aumentato del 27,3% in un mercato che è aumentato del 16,2%, come dettagliato in una nota.

La Renault ha evidenziato che buoni dati Ha attinto all’impatto dei prezzi più alti e del rinnovo della gamma, che includeva l’impatto del disinvestimento dalle sue operazioni in Russia nel 2022 a seguito dell’invasione dell’Ucraina.

Inoltre, i problemi degli ultimi due anni con fornitura Semiconduttori È stato notevolmente migliorato, anche se non completamente risolto, il che non rappresenta più un grosso ostacolo alla produzione.

Il marchio Renault ha aumentato le vendite di auto del 9% nel mondo, superando le 354.000 unità, ma la crescita è stata molto più elevata in Europa, soprattutto nelle auto elettriche o ibride (24% in più), che hanno anche un prezzo più elevato.

accanto a, Le vendite del marchio Dacia sono aumentate del 41% in Europa per quasi 150.000 unità, grazie al rinnovamento della gamma, e la Sandero continua ad essere l’auto privata più venduta nel continente.

Il Gruppo prosegue la sua politica commerciale orientata al valore e migliora la politica di pricing e sconto commerciale, focalizzandosi sui canali più redditizi. Thierry Beaton. Uscita

gruppo ha L’impatto dei grandi lanci commerciali Realizzata di recente (nuova Renault Espace o ibrida Dacia Joger) e di prossima uscita (nuova Renault Clio) per continuare lo slancio di quest’anno.

Inoltre, prevede di lanciare dodici nuovi modelli entro il 2024.

EFE rcf/ltm