Renault reinventa la Twingo con l’aiuto dell’intelligenza artificiale

Questo è fantastico Il 2023 è un anno molto importante per Renault Twingo. Non solo perché tutti la ricordavano e in alcuni casi affermavano anche di essere dopo l’ultima canzone di Shakira in cui la usava come paragone come una Ferrari, ma anche perché Festeggerà il suo 30° anniversario. Così Renault ha deciso di guardare indietro per reinterpretare il diamante simbolo del marchio, e lo ha fatto anche in un modo che è diventato molto di moda negli ultimi mesi: utilizzando il design dell’intelligenza artificiale. (Intelligenza artificiale)

Twingos su terra, mare e aria attraverso l’azione dell’IA

come conseguenza di Renault ha mostrato sui social network alcune delle concetti e reinterpretazioni da lui ottenute nelle formulazioni più curiose e per tutti i gusti. Ci sono Twingo sportive, Twingo volanti, Twingo subacquee, Twingo fuoristrada e persino Twingo camper. E la cosa migliore è che questi sono solo alcuni esempi di ciò che si può ottenere.

e questo è Renault Vuole celebrare questa festa con i suoi follower ed è per questo che l’ha annunciato Dal 1° febbraio al 31 marzo, chiunque potrà creare la propria Renault Twingo utilizzando strumenti di intelligenza artificiale.. Reno ne suggerisce alcuni come Midjourney, Stable Diffusion e Dall-E come punti di partenza dai quali, data una serie di parole, si possono creare opere d’arte originali.

La Renault costruirà una macchina da esposizione

I nostri risultati possono essere condivisi utilizzando l’hashtag #ReinventTwingo, che è importante perché indica che finiranno per creare una vera auto da esposizione con tutte le creazioni trovate.. Un’iniziativa divertente e interessante per continuare a promuovere la rinnovata febbre di Twingo.

