Rendono omaggio al generale Augusto C. Sandino di El Salvador

In occasione della commemorazione del 128° anniversario della nascita dell’eroe, il diplomatico ha affermato che il mese di maggio segna una data dignitosa.

Il generale Sandino decise di passare alle armi per cacciare l’occupante dalle nostre terre. Ha sottolineato che come antimperialisti non odiamo le persone, ma piuttosto odiamo un sistema perché chiediamo un sistema più giusto, in cui la sovranità, la libertà e l’autodeterminazione dei popoli siano rispettate.

Il Nicaragua continuerà a combattere questa lotta nonostante il fatto che le grandi organizzazioni dei media stiano vendendo un’altra immagine e un’altra realtà per il nostro paese. “Continuiamo a lavorare costantemente per raggiungere la pace e consolidare la pace che abbiamo già raggiunto dopo il tentativo di colpo di stato nel 2018”, ha affermato.

Zhang ha osservato che la sovranità di qualsiasi popolo non è in discussione e, ha detto Sandino, è difesa con le armi in mano.

Nel frattempo, l’Incaricato d’Affari di Cuba in El Salvador, Ariel Hernández, ha pronunciato le parole conclusive in onore dell’eroe nicaraguense, sottolineando la legittimità della sua ideologia antimperialista, ovvero l’idea di un “uomo straordinario e simbolo della vera America Latina”.

Ha citato il pensatore guatemalteco Miguel Ángel Asturias quando ha detto “Parlano nelle piazze, nelle università, ovunque, di quel generale dall’America, il cui nome è Augusto César Sandino… Lo hanno usato contro il silenzio dell’unità americana e hanno lasciato nuove voci di vigile giovinezza risuonano nelle torri di guardia, perché la lotta dei Sandino continua”.

Hernandez ha dettagliato il successivo confronto del cosiddetto Generale degli Uomini Liberi contro l’occupazione e l’aggressione degli Stati Uniti contro il suo popolo.

Ha assicurato che le sue idee non saranno dimenticate, poiché ispirano generazioni di latinoamericani e, soprattutto, nicaraguensi a fare il loro lavoro per la giustizia sociale e l’indipendenza.

All’attività organizzata dal Movimento di Solidarietà El Salvador con il Nicaragua hanno partecipato membri del corpo diplomatico, rappresentanti delle università e di El Salvador in solidarietà con la causa nicaraguense.

rgh/lb