Renfe sbarca in Italia con un acquisto strategico

Renfe ha compiuto un passo decisivo verso lo sbarco sul suolo italiano acquistando una partecipazione significativa in Longitude, che possiede l’operatore ferroviario Arenaways.

Fonti vicine a Renfe hanno confermato a Europa Press che dal 2025 inizierà ad operare le linee regionali in Italia per competere con Trenitalia. In particolare si partirà dalla regione Piemonte, che gestisce due linee ferroviarie.

Il primo collegherà le città di Cuneo, Saluzzo e Savigliano, offrendo 28 servizi giornalieri da gennaio 2025, per un totale di 5.840 treni all’anno, 160.819 chilometri a treno all’anno. La seconda, che collegherà Sewa a Ormia, farà circolare fino a 10 treni al giorno, per un totale di 2.320 all’anno, stimati in 81.200 chilometri ciascuno.

La partecipazione segna l’inizio delle operazioni dell’operatore spagnolo in Italia, Paese nel quale aumenterà la propria presenza nel trasporto ferroviario ad alta velocità in Francia e nei collegamenti regionali nella Repubblica Ceca gestiti dalla controllata LEO Express.

Si precisa che Arenaways ha già ottenuto le certificazioni di sicurezza necessarie per operare su tutto il territorio italiano fino al 2029. Ciò consentirà a Renfe di evitare un arretrato di pratiche burocratiche e di avviare la propria attività nel rispetto delle normative statali.