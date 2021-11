Repubblica Ceca, Portogallo e Italia: Paesi europei con i margini di profitto più elevati (TAEG superiore all’1%) | I miei soldi

Offerta di deposito bancario In Spagna è praticamente zero e poco redditizio e negli ultimi anni il tasso di interesse medio è sceso fino a sfiorare lo zero. Gli spagnoli hanno stabilito un record risparmiando 9 940.000 milioni di depositi.. Per ottenere i migliori rendimenti devi guardare all’estero, in Europa, tutti e tre i paesi, la Repubblica Ceca, il Portogallo e l’Italia attualmente pagano più dell’1% di TAEG.

Contrarre depositi a tempo determinato fuori dai confini spagnoli grazie a siti intermediari come Rice. Il fintech Ciò rende i depositi disponibili ai risparmiatori, anche se non sono stati in grado di battere l’inflazione (raggiungendo il 5,4% su base annua ad ottobre) e stanno attenuando il loro impatto.

Repubblica Ceca

Banca ceca J&T Banga Il TAEG paga l’1,17% da 10.000 euro per un periodo di cinque anni. Offre l’1,08% di TAEG in quattro anni e lo 0,99% di TAEG in tre anni.

In Repubblica Ceca, il deposito fisso di interessi generato dal deposito è del 15%, ma a causa degli accordi sulla doppia imposizione tra Repubblica Ceca e Spagna, è possibile ridurre questa ritenuta allo 0% se il cliente rilascia un certificato di residenza . Con contratto per la Repubblica Ceca emesso dall’Agenzia delle Entrate, tre mesi e un massimo di quattro settimane dalla data di scadenza.

Italia

Da parte sua, italiano Sistema bancario Offre un TAEG dell’1,14%, ma a lungo termine, per dieci anni, la quota di iscrizione è di soli 5.000 euro. In tre anni anche gli italiani Banca di Procreto Reddito 1,10% TAEG 10.000 euro.

In Italia i non residenti nel Paese non sono tassati, tuttavia, quando si presenta una dichiarazione dei redditi in Spagna, devono essere dichiarati e tassati gli interessi attivi sul deposito.

Portogallo

portoghese Haitong 10.000 euro pagano TAEG 1,05% per i primi tre anni. Offre 1,01% APR per due anni.

Poiché Haitong Bank, SA, Sucursal en España è la filiale spagnola di Haitong Bank SA, si applica un’imposta di sospensione spagnola standard del 19%.

Queste società sono supportate dai fondi di garanzia dei depositi dei rispettivi paesi, che offrono fino a 100.000 euro per titolare.

Secondo gli ultimi dati della Banca di Spagna, i risparmi conservativi in ​​fuga dal pericolo hanno un rendimento medio dello 0,05% in Spagna. Alcune offerte interessanti, come la pubblicità di una banca di origine portoghese, sono al di sopra della media Grande Opera in Spagna e offre l’1% di TAEG per tre mesi solo ai nuovi clienti. Tuttavia, la maggior parte delle aziende commercializza prodotti senza profitto o li interrompe direttamente. E molte banche addebitano anche multe ai depositanti per aver violato determinati limiti modificando i tassi negativi o attraverso la Balance Custody Commission e non riuscendo a mantenere un contatto minimo con la società.

Il comparatore finanziario HelpMyCash.com sottolinea che i profitti dalle condizioni standard spagnole sono diminuiti del 98% in dieci anni, riflettendo il guadagno medio della serie storica della Banca di Spagna del 2,74% a settembre 2011 e alcuni. Anni fa, nel 2008, era del 5%. “In pratica questa riduzione sarebbe un duro colpo per le tasche del risparmiatore più conservatore, che avrebbe dovuto investire cento volte di più per guadagnare lo stesso se avesse pagato una media di 500 euro un decennio fa. Ogni 10.000 euro investito in un anno, ora gli interessi sono stati ridotti a cinque euro come prima, per guadagnare la cifra bisogna investire un milione, calcolano.

Molti consumatori hanno aumentato i propri risparmi a causa dell’epidemia di Govt-19, ma gli esperti di HelpMe Cash avvertono che lasciare i risparmi nei conti correnti senza aumentare l’inflazione e il profitto sta danneggiando i beni di alcune famiglie. I fondi di investimento o la borsa non vogliono correre rischi, “ci sono opportunità a tempo determinato in altri Paesi Ue”.

Raisin ha attualmente 550.000 clienti in tutto il mondo. Dà agli spagnoli l’accesso a più di cinquanta condizioni standard europee, tutte contrattate online.