Repubblica Dominicana – Italia: TV, palinsesto; Come e dove guardare i Mondiali U20 negli USA

Repubblica Dominicana E l’Italia giocherà l’ultima giornata della fase a gironi Coppa del Mondo Under 20 2023 con fatti diversiOK I dominicani cercheranno la loro prima vittoria del torneo (Questa sarebbe la sua prima vittoria in Coppa del Mondo) e Gli italiani cercano di lottare per il secondo posto nel girone con il BrasilePoiché entrambe le squadre hanno 3 punti.

Verrà definito il girone D, con le sfide tra Italia-Repubblica Dominicana e Nigeria-BrasileItaliani e brasiliani si contenderanno il secondo posto, mentre i dominicani cercheranno di ottenere la loro prima vittoria in Coppa del Mondo, tenendo presente che la loro partecipazione è storica in quanto è la prima Coppa del Mondo a cui hanno assistito.

A che ora si gioca negli Stati Uniti la Coppa del Mondo Under 20 tra Repubblica Dominicana e Italia?

La terza partita tra le due squadre durante la Coppa del Mondo U20 Questo sabato 27 maggio alle 14:00 ET (13:00 CT e 11:00 PT) sul suolo americano.

Repubblica Dominicana vs Italia, Mondiali Under 20 su quale canale USA?

Se non vuoi perderti nessun dettaglio della partita della Coppa del Mondo e dell’ultima partita della fase a gironi allo stadio Malvinas Argentinas Nella Repubblica Dominicana e in Italia, consigliamo di seguirli tramite i segnali streaming di Telemundo, Universo, Fox e l’app Fox Sports.Tutto questo in territorio statunitense.

Come seguire in diretta online la Coppa del Mondo Under 20 USA Repubblica Dominicana vs Italia?

Cattura tutto ciò che accade in questa partita della Coppa del Mondo Under 20 Questo sabato 27 maggio AS. com. Ti forniremo la migliore anteprima e minuto per minuto in modo che tu possa goderti la migliore azione della partitaIn più, scoprirai come verrà definito il girone D prima dell’ultima giornata.