Repubblica Italiana – Ambasciate in festa per Mauro Maur

L’evento, che si svolge alle ore 11 (HLV) con ingresso libero, è organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura di Caracas in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia in Venezuela, El Sistema.

Il concerto, realizzato per commemorare lo storico referendum in Italia del 1946, in cui fu decisa la fine della monarchia e l’instaurazione di una repubblica con una maggioranza del 54,26%, sarà riproposto da temi tratti da colonne sonore scritte da compositori italiani del grande schermo.